Milagro en Lena: herida leve tras empotrarse contra un camión
La mujer fue evacuada hasta el hospital Álvarez Buylla
L. Díaz
Pudo ser mucho peor. Una mujer resultó herida leve cuando viajaba de copiloto en un vehículo que chocó contra un camión de grandes dimensiones en la N-630, en el concejo de Lena.
Tal y como informaron desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, la afectada tuvo que ser excarcelada del asiendo del copiloto por los bomberos. Fue trasladada para hacerle más pruebas al hospital Álvarez-Buylla de Mieres.
Los bomberos tuvieron que abatir el techo del turismo en el que viajaba, y posteriormente fue evacuada e inmovilizada con la tabla de rescate. Según el SAMU, en una valoración inicial, fue trasladada con pronóstico leve.
El aviso del accidente fue recibido a las 13.31. La operación se dio por finalizada a las 15.30. También estuvieron en la zona la Guardia Civil de Tráfico, y los operarios de mantenimiento de carreteras.
