Nuevas protestas en Mieres para defender la sanidad en la comarca del Caudal: estas serán las movilizaciones

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública de la comarca del Caudal retoma este viernes sus movilizaciones después del parón veraniego. Bajo el lema “En defensa de la salud y la Sanidad Pública”, el colectivo vuelve a convocar concentraciones mensuales frente al Centro de Salud Mieres Sur, con el objetivo de reivindicar la mejora de la atención primaria, la reducción de las listas de espera y el rechazo a los procesos de privatización sanitaria.

Las concentraciones se celebrarán los viernes a las 12:00 horas, iniciando el nuevo calendario esta semana y prolongándose hasta julio de 2026, con citas fijas el segundo viernes de cada mes. Desde la plataforma insisten en la necesidad de “movilizarse, informarse y participar” para defender un sistema sanitario público, universal y de calidad.

Encuesta ciudadana

El colectivo ha anunciado que próximamente hará públicos los resultados de la encuesta ciudadana realizada durante la pasada primavera, un sondeo que, según explicaron en su momento, busca conocer la opinión de los vecinos sobre el funcionamiento de la sanidad en el concejo y las principales carencias percibidas por los usuarios. El estudio, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, pretende servir como base para futuras reclamaciones y propuestas de mejora.

El sondeo que se realizó en mayo fue desarrollado con apoyo de profesionales del sector de la demoscopia y cuenta con el asesoramiento de un sociológico. La encuesta diseñada consta de diez preguntas y como muestra para el análisis se contará con 400 opiniones. "Hemos desarrollado una encuesta que nos permita obtener datos fiables de la percepción de la ciudadanía sobre la realidad de atención sanitaria en el territorio y que se mantenga en un margen de error por debajo del cinco por ciento", explican los responsables de la activada plataforma promotora de la iniciativa. Los resultados están siendo evaluados y se conocerán el mes que viene.

Con esta nueva etapa de movilización, la plataforma reafirma su compromiso con la defensa de la sanidad pública y llama a la ciudadanía del Caudal a participar activamente en unas concentraciones que buscan mantener viva la reivindicación social en torno a un derecho fundamental: el acceso a una atención sanitaria digna y equitativa.