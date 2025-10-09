Salud garantiza, tras el escándalo en Andalucía, que el control del cribado de cáncer es "adecuado" en Asturias

Tres de cada cuatro mujeres citadas a participar en el programa de cribado de cáncer de mama acuden a la llamada de la Consejería de Salud para realizar las pruebas de detección precoz. Se trata de un índice de respuesta muy superior al de cribado de cáncer de colon, en el que solo participa un tercio de las personas convocadas, según expuso ayer la consejera de Salud, Conchita Saavedra, durante un visita al Hospital Valle del Nalón, en Langreo.

En el contexto del escándalo de la sanidad andaluza por los retrasos, en ocasiones superiores al año, en la comunicación de los resultados "dudosos" o "no concluyentes" de los cribados de cáncer de mama –fallos que le han costado el puesto a la consejera de Salud de Andalucía–, Saavedra expuso algunos datos sobre las pruebas preventivas que se realizan en Asturias: "En el caso del cribado de cáncer de mama tenemos una respuesta del 73 por ciento de las mujeres de las que llamamos. Hacemos unas 75.000 llamadas al año. En el cáncer de colon tenemos una peor respuesta, del 34 por ciento. Los tiempos de gestión en ambos casos "son adecuados", dijo también.

Añadió que El Principado dispone de un sistema que le permite ir conociendo, "no en el día a día", pero sí de "un día para otro" cómo están yendo los cribados.

Al hilo del caso andaluz, el Ministerio de Sanidad ha pedido a todas las comunidades información de los últimos cinco años de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix. "Enviaremos los datos en cuanto nos los pidan", anunció Conchita Saavedra.

Aseos para personas ostomizadas

La Consejera acudió ayer al hospital langreano con ocasión de la instalación tres nuevos baños adaptados para personas ostomizadas. Estos pacientes son personas que se someten a una operación quirúrgica que crea una abertura (estoma) en el abdomen para colocar una bolsa para recoger heces u orina. Saavedra estuvo acompañada por el presidente de la Federación de Personas Ostomizadas de Asturias, Fermín Montes.

La instalación de los referidos aseos en el centro hospitalario "refuerza el compromiso del centro con la dignidad y el bienestar de este colectivo, al proporcionales un espacio donde pueden realizar su higiene con comodidad, seguridad e intimidad", resaltaron los responsables de la Consejería, que destacaron que la ostomía es un orificio quirúrgico que "salva vidas" y se practica en 31 patologías graves, entre ellas diversos tipos de cáncer.

Los nuevos aseos se han instalado en una habitación de la unidad de hospitalización de cirugía, en la zona de sillones de observación de Urgencias y en consultas externas. En el hospital del Nalón se realizan una media de 30 ostomías anuales, entre colostomías y urostomías. El nuevo centro de salud de Sotrondio también contará con otro aseo de estas características. En Asturias, hay unas 5.100 personas ostomizadas y se trata de un colectivo que crece un 5 por ciento cada año.