Los vecinos denuncian la "desidia" del Principado para culminar el plan de vías de Langreo: "Queremos que empiecen de una vez la urbanización"

La Plataforma por el Soterramiento de Langreo denunció ayer la "desidia" del Principado para urbanizar los terrenos liberados por las vías tras la obra del soterramiento de Langreo. Los portavoces del colectivo cargaron contra el consejero de Movilidad, el socialista Alejandro Calvo, por los retrasos, y contra el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, por la falta de avances con el plan especial de reforma interior (PERI) de barrio de El Puente. También criticaron el "seguidismo" del gobierno local de IU.

Xuaco de Hoyos, uno de los representantes de la plataforma, argumentó que la urbanización sigue sin iniciarse meses después de que los trenes empezasen a circular por el tramo soterrado: "Se cumplen cuatro meses de la foto de la vergüenza que se hizo el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, con los sumisos que lo acompañaron, diciendo que en quince días iba a empezar la urbanización. Nosotros ya dijimos que no iba a empezar hasta el otoño y razones no nos faltaban porque cuatro meses después ya vemos lo que hay".

De Hoyos apuntó que "seguimos pensando que nos la están armando día a día desde la Consejería y desde el PSOE. Y con el seguidismo por parte del Ayuntamiento de Langreo (gobernado por IU). Nosotros estamos aquí para denunciar la desidia que se está produciendo". Para el portavoz del colectivo ciudadano, "son unos sinvergüenzas".

El dirigente ciudadano detalló que hay "una denuncia que puso la Plataforma en el Ayuntamiento de Langreo el 16 de mayo por una tala de árboles que hizo Adif en unos terrenos en Vega. Esa denuncia se cursó y estamos en octubre y no ha habido respuesta por parte de Adif. Lo que queremos es hacer un nuevo llamamiento al Ayuntamiento para que deje de hacer seguidismo y diga a Alejandro Calvo y a la dirección de Adif que empiecen de una vez a trabajar en los terrenos liberados para hacer la urbanización. O por lo menos que limpien que tenemos un peligro inminente en toda la recta".

Julio Fueyo, alcalde de barrio y presidente de la Asociación de Vecinos de El Puente dudó de que salgan adelante el PERI y los derribos asociados a ese plan. "No van a hacer nada. En la primera reunión se habló de que se iba a tirar una parte (con casas deterioradas) y en la siguiente reunión se habló de otra zona, donde están las casas en buen estado. Eso lo van tirar por encima de mi cadáver. Hubo gente que compró viviendas que valieron más de 120.000 euros no hace un año, ¿qué van a tirarles las casas por el capricho del consejero Ovidio Zapico?".

Un "sinvivir"

Fueyo señaló que se trata de una estrategia "para que nos neguemos y puedan decir que los vecinos no quieren que se haga nada. Estamos desesperados y sabemos positivamente que no van a hacer nada. Todo ello con un barrio que está lleno de okupas y de gente dando problemas. Esto es un sinvivir". También criticó Fueyo al equipo de gobierno local, que es lo "más nefasto que pasó por el Ayuntamiento; no hacen nada".

El Adif finalizó a mediados de septiembre las obras para retirar del centro de La Felguera los últimos elementos del material ferroviario del antiguo trazado de la vía de Feve, desmantelada con la entrada en servicio del tramo soterrado.

En el proyecto de obra de urbanización de los terrenos liberados por las vías, aprobado y adjudicado hace más de dos años y medio, se establece la apertura de un gran bulevar, con un paseo peatonal rematado con zonas verdes, carriles bici y distintos elementos de mobiliario urbano.

Los terrenos que antes ocupaba la trinchera ferroviaria están llamados a ser un lugar de paseo y esparcimiento en Langreo, y un nuevo eje de conexión entre Sama y La Felguera. El plazo de ejecución es de quince meses y el coste será de nueve millones. El plan de vías de Langreo ha supuesto hasta ahora una inversión de 135 millones que se irá hasta los 144 cuando concluyan las labores de urbanización del terreno liberado.