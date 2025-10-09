Veinte cerveceros artesanales de toda España (y Bélgica), este fin de semana en el "Seronda fest"
El certamen se celebrará este sábado día 11 de octubre en La Foz (Morcín)
F. delgado
Una veintena de artesanos cerveceros, procedentes de Asturias, Galicia, Castilla y León, Navarra, País Vasco, Madrid y Bélgica, participarán el próximo sábado 11 de octubre en la cuarta edición del "Seronda Fest", que se celebrará en Lugar de Arriba, popular barrio de La Foz de Morcín.
Esta fiesta de la cerveza artesanal será organizada por la peña "El Cañu", que preside Monchu Arnaldo, en colaboración con el Ayuntamiento de Morcín y con el patrocinio de "Guía Vitae". Los participantes ubicarán sus puestos debajo de los hórreos y dentro de las cuadras y garajes de Lugar de Arriba.
En el certamen, que comenzará a 11.30 horas, se entregará el premio a la mejor cerveza artesanal, cuyo elaborador recibirá una original reproducción en madera de la fuente "El Cañu", obra del artesano morciniego David González Prieto. En la edición del año pasado, este galardón recayó en la cerveza "Alewives" elaborada por Gustavo López y Héctor Alcolea.
Como novedad, el próximo sábado se podrá degustar por primera vez la cerveza local "Turullu", elaborada por Sulutiru, de Lugar de Arriba, en colaboración con la cervecera vasca Higer, de Hondarribia
El apartado gastronómico correrá a cargo de las entusiastas mujeres del Lugar de Arriba, quienes prepararán diversos platos caseros. El festival finalizará con las actuaciones musicales de los grupos "Fata Morgana", "Skama La Rede" y "Ochobre".
La organización ha previsto diversos servicios de autobuses desde Oviedo, Gijón, Pola de Siero y La Felguera para todos aquellos que deseen desplazarse el sábado hasta La Foz de Morcín.
