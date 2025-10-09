Los viajeros del valle de Nalón se quejan de la "escasa oferta" de tren y autobús con Oviedo (la mitad que desde Mieres)

Usuarios del transporte público han mostrado su indignación con la "escasa oferta" existente para conectar la comarca del Nalón con la capital del Principado, especialmente si se compara con las frecuencias que hay desde otros puntos como Mieres. Se trata de una queja que afecta tanto al tren como al transporte por carretera y que se ha acentuado en los últimos días con la supresión de uno de los autobuses que funcionaban a primera hora de la tarde, en uno de los "picos de más viajeros", denuncian los afectados.

Según señalan en lo referente a la línea de Renfe, que comunica El Entrego con Oviedo por tren, "hay un servicio cada hora, a excepción del mediodía, en el que no hay tren a las doce, mientras que entre Mieres y Oviedo hay un tren cada media hora". Los afectados indican que es "insuficiente" y que esta "desproporción también se da con el autobús", ya que "desde Mieres a Oviedo hay un servicio cada veinte minutos y desde la cuenca del Nalón lo hay cada hora, salvo algún refuerzo".

Las quejas no solo se centran en el número de frecuencias sino también en la planificación de los horarios: "Por La Felguera el bus pasa a las horas en punto y el tren, a menos tres minutos, con lo que prácticamente se solapan entre ellos, en lugar de organizarse de otra manera para cubrir una franja horaria más amplia".

Uno de los servicios de refuerzo, que pasaba a las 14.30 por Langreo y que da servicio a muchos trabajadores y a estudiantes de los centros de FP que regresan a Oviedo, ha sido eliminado, con lo que "esta semana hemos tenido que sufrir en los autobuses que salen antes y después una saturación de plazas, con gente que iba de pie en un recorrido interurbano y con otros que se han quedado en tierra porque ya no había sitio".

Frecuencias

El malestar con las frecuencias se centra también en los últimos servicios del día, que parten desde Oviedo antes de las 22.45 horas. "Si quieres ir a ver una obra de teatro o un concierto y no tienes coche, tienes que ir en taxi porque los espectáculos no acaban para esa hora".

Es este un problema que no afecta a los fines de semana, ya que esos días hay un servicio nocturno de búho entre Oviedo y la comarca del Nalón. Un servicio que no existe en el caso de la comunicación de la comarca con Gijón.

En el caso de los servicios de diario en los fines de semana, se da la circunstancia de que las frecuencias de autobús se reducen, pasando los sábados y los domingos a ser cada dos horas. "Si a esto se suma que no hay tren a las doce la realidad es que entre las once y la una de la tarde no hay ningún transporte urbano que conecte la comarca del Nalón con la capital de Asturias", concluyen los usuarios afectados.