El exlugarteniente que venció a Villa: el último adiós a Belarmino García Noval, picador, diputado y dirigente minero de Langreo

Belarmino García Noval, "Belarmo", destacada figura del socialismo y el sindicalismo minero en las Cuencas en las dos últimas décadas del siglo pasado, ha fallecido a los 77 años. Deja una relevante estela política en la que fue, entre otros cargos, diputado regional, dirigente del SOMA, concejal del Ayuntamiento de Langreo y secretario de la agrupación local socialista en dos etapas diferentes, en la última de ellas, en 2001, tras imponerse en un reñido congreso a la candidatura avalada por José Ángel Fernández Villa.

Llevaba más de dos décadas desvinculado del PSOE y apartado de cargos orgánicos, tanto a nivel político como sindical.

Los que lo conocieron destacan de él que era "una persona leal, buen compañero y muy inteligente". La Federación Socialista Asturiana (FSA) mostró ayer sus condolencias: "Desde la FSA-PSOE lamentamos profundamente el fallecimiento de Belarmino García Noval, una persona con una larga trayectoria política y sindical cuya aportación fue muy relevante en el impulso del proyecto socialista en Langreo y en las cuencas mineras. Nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño y afecto a sus familiares y allegados".

Nacido en El Cuto (Siero) en 1948, con 8 años se trasladó a vivir a la localidad langreana de Tuilla con su familia. A los 18 entró a trabajar como minero en el pozo Candín. Fue picador durante 20 años y se prejubiló como vigilante en 1993. Fue uno de los "refundadores" del SOMA y en 1978 entró a formar parte, como coordinador del sindicato, de la ejecutiva liderada por José Ángel Fernández Villa, también natural de Tuilla.

"Político de raza"

Fue un estrecho colaborador del líder minero, del que pocos años después se distanció. A principios de la década de los ochenta dejó toda responsabilidad orgánica en el sindicato. García Noval también fue vocal del Comité Federal del PSOE a principios de los años ochenta y secretario general del PSOE de Langreo, en una primera etapa, en la misma época. Formó parte de la ejecutiva de la Federación Estatal Minera de UGT hasta 1988, liderada por Antón Saavedra, que ayer mostró su "profunda pena" por el fallecimiento. "Era un picador muy bueno, una persona muy valiente y un político de raza que nunca dejó de trabajar para desempeñar sus cargos, ni siquiera cuando fue diputado regional. La gente pensaba en él como el segundo de Villa, pero él era el estratega y Villa ponía la imagen. Salvando las distancias, eran un poco como Felipe (González) y (Alfonso) Guerra".

Fue diputado regional de 1983 a 1987. A comienzos de 2001, siendo concejal del Ayuntamiento de Langreo, fue elegido de nuevo secretario general de la agrupación local del PSOE, derrotando a la candidatura apoyada por José Ángel Fernández Villa en un disputado congreso celebrado en Ciaño.

Se dio de baja del partido en aquella época. Desde entonces se mantuvo alejado de la primera línea política. En una entrevista concedida a este diario en 2022, García Noval señaló que la razón de su salida del PSOE fue la retirada de confianza por pedir la presunción de inocencia para Laudelino Campelo, "y eso sirvió para liquidarme a mí y a la ejecutiva".

Tras 29 años en la mina, "Belarmo" se jubiló en 1993. Era padre de cuatro hijos y tenía cuatro nietos.