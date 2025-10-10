La Justicia da la razón a un profesor despedido por el Ayuntamiento de Mieres: “Fue una represalia por ejercer sus derechos”

El Conservatorio de Mieres arrastra desde el pasado curso un ambiente laboral enrarecido, con trabajadores del centro denunciando presuntas contrataciones irregulares. En este contexto, el Juzgado de lo Social de Mieres ha declarado nulo el despido de un músico, profesor de violín y viola, y ha condenado al Consistorio a reincorporarlo de forma inmediata a su puesto, además de abonarle los salarios dejados de percibir y una indemnización de 10.500 euros por daños morales.

La sentencia dictada considera probado que la extinción del contrato del docente —que prestaba servicios desde 2016 como interino por vacante— carecía de causa legal, dado que la plaza que ocupaba sigue vacante y fue posteriormente cubierta de nuevo mediante otra contratación temporal. El juez subraya que el Ayuntamiento comunicó la finalización del contrato “sin aludir a ninguna causa con significación extintiva válida”, lo que constituye un despido contrario a derecho.

Un proceso selectivo sin cobertura y un despido sin causa

Según se recoge en la resolución judicial, el Ayuntamiento de Mieres convocó un proceso selectivo en 2022 para estabilizar la plaza, al que concurrió el demandante. El procedimiento concluyó sin adjudicar la plaza, al ser declarada desierta tras la exclusión de la única candidata que había superado la oposición. A pesar de ello, el Ayuntamiento dio por finalizado el contrato del profesor el 23 de diciembre de 2024, argumentando la “finalización del contrato”.

El magistrado concluye que “nunca existió causa para poner término a la relación de interinidad”, señalando que el contrato debía mantenerse mientras la plaza siguiera vacante. Además, destaca que la persona contratada después para sustituir al demandante había sido excluida del proceso selectivo por no reunir los requisitos de titulación exigidos.

Vulneración de derechos fundamentales

La sentencia aprecia que el despido fue una represalia por el ejercicio de sus derechos, ya que el trabajador había presentado reclamaciones internas y denuncias ante la Inspección de Trabajo por irregularidades en los procesos de selección, así como por un expediente disciplinario abierto contra él. Por ello, el juez entiende que se ha vulnerado su garantía de indemnidad, protegida constitucionalmente como parte del derecho a la tutela judicial efectiva.

“Se ponen de relieve vehementes indicios de que el despido fue una decisión reactiva al ejercicio de sus derechos”, recoge el fallo, que califica la actuación del Ayuntamiento como una violación de derechos fundamentales.

El recurso

El Ayuntamiento de Mieres ha interpuesto un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El gobierno local alega que el origen del despido radica en que el trabajador "no aprobó el examen del proceso de estabilización regulado por la ley 20/2021". Los gestores municipales consideran "inexplicable", la sentencia que decreta el despido nulo. "Acatamos la sentencia y el trabajador se reincorporará a su puesto, si bien se recurre este fallo judicial ante el TSJA. Hay que recordar que no es la primera vez que de este juzgado sale una sentencia sorprendente que posteriormente tumban instancias superiores".

Críticas del PP

Una vez conocida la sentencia, el concejal del PP de Mieres, Víctor Ferreira, denunció la “hipocresía y el cinismo político” del equipo de gobierno de IU. “La sentencia declara que el Consistorio vulneró derechos fundamentales al cesar a un profesor de violín y viola con más de ocho años de servicio en la Escuela de Música, por lo que el juez ordena su readmisión inmediata, el abono de más de 12.700 euros en salarios de tramitación y una indemnización adicional de 10.500 euros”, remarcó Ferreira. “En total, más de 23.000 euros que deberán pagar los mierenses por la arbitrariedad del gobierno local”.

“Es escandaloso que un gobierno que presume de ser la voz de los trabajadores acabe despidiendo a un empleado por no tener el carné de su partido. El juez acredita que fue una represalia, y eso en democracia se llama abuso de poder”, afeó Ferreira. El concejal popular apuntó que el Ayuntamiento justificó el cese alegando la finalización del contrato, cuando en realidad la plaza seguía vacante y fue ocupada inmediatamente por otra persona que no reunía la titulación exigida. “En Mieres se cesa a quien cumple, a quien trabaja y reclama sus derechos, y se coloca a quien no cumple los requisitos. Es el retrato perfecto del enchufismo con sello de Izquierda Unida”, denunció Ferreira.

El edil del PP recordó que este caso no es aislado y que el Grupo Popular ya alertó en su momento de prácticas similares en otros procesos de selección, como la contratación de la psicóloga del Centro Asesor de la Mujer a través de la Federación Asturiana de Concejos, “un procedimiento plagado de opacidad”. “En aquel caso, una aspirante pasó de cuarta a primera posición tras recibir la máxima puntuación en una entrevista personal totalmente subjetiva, lo que evidencia que las contrataciones se deciden más por afinidad política que por mérito o capacidad”, reprochó Ferreira.

Para el concejal popular, este revés judicial retrata el “doble discurso” de IU, “que por un lado se llena la boca de defender a los trabajadores y, por otro, los despide por ejercer sus derechos y premia a quienes están en su órbita política”.

Los portavoces del equipo gobierno de IU replican que⁠ ⁠en el Ayuntamiento de Mieres "no hay ni represión sindical ni coacciones y el PP se equivoca dando pábulo a esto". "No deberían ser tan irresponsables con un servicio público tan importante para nuestro concejo como el Conservatorio/Escuela de Música".