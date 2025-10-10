Una ordenanza de espichas y ampliar horarios de cierre: las medidas que propone el PSOE en este municipio asturiano para "apoyar a la hostelería"
El PSOE "no puede quedarse de brazos cruzados tras cuatro años esperando a que el gobierno municipal (IU) haga algo", asegura Javier Castro
M. Á. G.
El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Langreo ha planteado dos mociones que incluyen borradores de ordenanza sobre la regulación de las espichas y la ampliación de horarios de cierre de los establecimientos hosteleros en días festivos locales: "Se trata de dos iniciativas concretas que pretenden proteger la tradición cultural de Langreo, apoyar a la hostelería local y mejorar la convivencia ciudadana, situando al concejo al nivel de otros municipios de Asturias que ya cuentan con normativas similares".
El portavoz socialista, Javier Castro, señaló que el PSOE "no puede quedarse de brazos cruzados tras cuatro años esperando a que el gobierno municipal (IU) haga algo. Ante la parálisis y la falta de propuestas, nosotros ofrecemos soluciones concretas a problemas reales de los langreanos".
Espichas
La primera moción propone una ordenanza municipal reguladora de las espichas, "vinculada al reconocimiento internacional de la Unesco de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad". El borrador presentado "protege la espicha tradicional en los llagares, regula las espichas abiertas al público con garantías de seguridad y convivencia, y fomenta la colaboración entre asociaciones y la hostelería local".
La segunda moción plantea una ordenanza reguladora de los horarios de cierre de los establecimientos hosteleros, que permitiría "ampliar el horario de cierre en fiestas locales. Con ello se busca apoyar al sector hostelero de Langreo".
