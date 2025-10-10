La Pola muge de alegría: arrancan Les Feries con récord ganadero”

La Pola de Lena ha dado inicio a sus fiestas de Les Feries con una de sus citas más emblemáticas: el Concurso de Ganado “Puerta d’Asturies”, que este viernes reúne a 55 ganaderías y 282 animales, cifras récord que superan ampliamente las del pasado año. El certamen, dedicado íntegramente al ganado bovino, marca el comienzo de unos días de intensa actividad festiva. Las celebraciones continuarán durante el fin de semana con música, gastronomía y actividades populares, mientras que en noviembre se celebrará una muestra monográfica de caballos, atendiendo a la demanda del sector ganadero.

La actividad ganadera continuará el sábado la tradicional Feria del Rosario, que se celebrará en el mercado local. También se abrirán al público los hinchables gratuitos en el patio del colegio El Pilar. La jornada finalizará con fuegos artificiales desde la carretera del Valle y una verbena, esta vez, a cargo de "Orquesta Solara" y Astur DJ.