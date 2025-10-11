Más ataques de los lobos junto a los pueblos de Morcín

Las inmediaciones de Argame, en Morcín, han vuelto a ser escenario de nuevos ataques de los lobos estos días. Uno de los ganaderos afectados ha sido Nemesio Menéndez, al que en la noche del martes 7 le mataron "cinco ovejas" –una de ellas, en la imagen–. Al inicio de la campaña de pastos tenía 63, ahora le quedan menos de una decena. Los animales estaban en el "prau" La Xierra, cercano a Argame y al polígono industrial. Fue desde allí donde un familiar del ganadero le avisó: "La mastina no para de ladrar". Eran las 22.10 de la noche. "Da igual perros guardianes que fincas cerradas", denunció Menéndez, que teme más ataques.