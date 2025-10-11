Más ataques de los lobos junto a los pueblos de Morcín
Las inmediaciones de Argame, en Morcín, han vuelto a ser escenario de nuevos ataques de los lobos estos días. Uno de los ganaderos afectados ha sido Nemesio Menéndez, al que en la noche del martes 7 le mataron "cinco ovejas" –una de ellas, en la imagen–. Al inicio de la campaña de pastos tenía 63, ahora le quedan menos de una decena. Los animales estaban en el "prau" La Xierra, cercano a Argame y al polígono industrial. Fue desde allí donde un familiar del ganadero le avisó: "La mastina no para de ladrar". Eran las 22.10 de la noche. "Da igual perros guardianes que fincas cerradas", denunció Menéndez, que teme más ataques.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los ganaderos de Mieres recibieron 22 multas, de hasta 8.000 euros, por la entrada de sus reses en Pinos
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres
- Un arrecife de coral a mil metros de altura: increíble hallazgo en un parque natural de Asturias
- El Cuervo' no se deja meter en la jaula: el problemático delincuente de Mieres acusado de desfalcar a dos hermanos dependientes huye para evitar la cárcel
- Hablan los testigos de como 'El Cuervo' destrozó en Mieres el apacible nido de una familia con dos discapacitados: 'Nadie hizo nada mientras les obligaban a vivir sin dignidad
- Niegan una parada de transporte escolar cerca de casa a dos niñas de Langreo con un 78% de discapacidad: 'Vulneran nuestros derechos
- El novedoso negocio con el que se quiere fijar población en el mundo rural: llega el bar-tienda con entidad bancaria