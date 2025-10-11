Un cuarto del siglo del campus universitario de Mieres: el (llamativo) aumento de matrícula de los dos últimos años

El Campus de Mieres afronta su vigésimo quinto curso académico con una matrícula total de 632 estudiantes, lo que supone un notable aumento respecto a años anteriores y consolida lo que ya puede definirse como una tendencia de crecimiento sostenido.

En este nuevo curso se han incorporado 159 alumnos, un 17 % más que el año pasado, cuando ya se había registrado un incremento del 35 % con la llegada de 135 nuevos estudiantes. En solo dos cursos, por tanto, el centro ha sumado casi 300 matriculados, una cifra que la dirección de la Escuela Politécnica considera un auténtico éxito.

Crecimiento sostenido y factores clave

Este crecimiento refleja la buena acogida que están teniendo los estudios de ingeniería y los programas de posgrado que se imparten en Mieres. La escuela atribuye el aumento del alumnado a varios factores, como la mejora de la oferta formativa, el refuerzo de la promoción institucional y la cercanía que ofrece el campus, tanto en el ámbito geográfico como en el trato académico.

Muchos estudiantes y familias eligen Mieres por la posibilidad de acceder a titulaciones técnicas con un coste de vida más asequible y por un entorno universitario que permite una atención más personalizada.

El director de la Escuela Politécnica, Ángel Martín, señala que uno de los retos pendientes para aumentar el atractivo del campus es conseguir líneas de autobús directas con zonas como Siero o Avilés, ya que el desplazamiento desde esta última localidad puede durar hasta hora y media.

Oferta académica y consolidación de estudios

Aun con mejoras pendientes, el profesorado del campus no oculta su satisfacción ante el crecimiento de la demanda para cursar estudios universitarios en Barredo.

En Mieres se pueden estudiar los grados en Ingeniería Civil, Ingeniería Geomática, Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos e Ingeniería Forestal y del Medio Natural. También se imparte el citado doble grado que unifica Ingeniería Civil y Recursos Mineros. Además, están los másteres en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y en Geotecnología.

Desde el pasado curso se materializó el traslado de la Escuela Superior de Minas a Mieres, una medida largamente demandada que, en la práctica, ha incrementado muy poco el número de alumnos del campus.

Según Ángel Martín, la buena salida laboral que ofrecen las ingenierías es un importante aliciente para captar nuevos estudiantes. El docente destaca que empresas del entorno y de toda España contactan con el centro para contratar egresados.

Instalaciones modernas y proyección del campus

El campus cuenta con modernas instalaciones, laboratorios bien equipados y un edificio científico-tecnológico en pleno funcionamiento, lo que refuerza su atractivo y su competitividad dentro de la Universidad de Oviedo.

La dirección del centro subraya que el aumento de matrícula no solo refleja un mayor interés por las ingenierías, sino también la consolidación del campus como un polo académico y tecnológico de referencia en las Cuencas Mineras.

La visibilidad mediática del crecimiento y el respaldo institucional han contribuido a afianzar su reputación y a proyectar una imagen positiva del campus, que ha pasado de ser una apuesta estratégica a convertirse en una realidad en expansión.

Nuevos desafíos ante el aumento de alumnado

El incremento del número de estudiantes plantea también nuevos desafíos. Las infraestructuras, los servicios de apoyo y la plantilla docente deberán adaptarse a una comunidad universitaria cada vez mayor.

Además, la dirección es consciente de que no basta con atraer alumnos: será esencial garantizar su retención y asegurar que la experiencia educativa mantenga los estándares de calidad que caracterizan al centro.

Un balance positivo y una mirada al futuro

A pesar de estos retos, el balance es claramente positivo. El Campus de Mieres ha logrado en apenas dos cursos lo que hace poco parecía difícil: crecer de manera constante y situarse en una posición destacada dentro del mapa universitario asturiano.

La dirección confía en que este impulso tenga, además, un efecto dinamizador sobre la comarca, generando más actividad económica y social vinculada a la vida universitaria. Mieres, que durante años buscó consolidar su campus como motor de desarrollo, empieza a ver los frutos de ese esfuerzo.

Una inversión millonaria y expectativas ajustadas

Pasar de poco más de 500 alumnos a más de 600 no cubre las expectativas originales del proyecto. Se invirtieron 130 millones de euros de los fondos mineros para dotar al campus de capacidad para hasta 6.000 estudiantes.

Si bien actualmente se cuestiona que esa previsión fuera realista, lo cierto es que fue la que se vinculó inicialmente al proyecto universitario mierense para justificar la millonaria inversión.

Vitalidad universitaria y desarrollo local

El aumento de matrícula no solo supone una buena noticia para la Universidad de Oviedo, sino también para la comunidad local, que ve cómo el campus gana vitalidad y atrae a nuevos jóvenes al territorio.

Con 632 estudiantes y un crecimiento sostenido del 50 % en dos años, el Campus de Barredo se consolida como un espacio de formación, investigación y convivencia universitaria en expansión.