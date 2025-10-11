Los Encuentros con la Música comienzan hoy

Desde hace nada menos que 27 años se celebran en San Martín del Rey Aurelio los Encuentros con la Música, una iniciativa promovida por el Coro San Andrés "Sergio Domingo". Tras más de dos décadas, los encuentros se han consolidado como una referencia para cualquier agrupación musical de la región que se precie, más si cabe para las corales. Hoy, regresan a su casa una vez más.

A partir de las 19.30 horas comparecerán sobre el escenario del Teatro Municipal de El Entrego el Coro San Andrés "Sergio Domingo", la agrupación anfitriona; los peques del Coro Joven León de Oro; y la Coral Polifónica de Foz, procedente de Lugo. La entrada será libre para todos aquellos que deseen acercarse hasta El Entrego y vivir una nueva edición de unos Encuentros corales que continúan siendo santo y seña del concejo.

En la primera de las dos jornadas tendrá lugar la presentación del nuevo disco del Coro San Andrés "Sergio Domingo", "L’ultimu...", que incluye un repertorio dividido en 9 obras. La agrupación comenzó a grabarlo en el mes de septiembre de 2023. Ahora, ve la luz un trabajo que se ha ido cociendo "a fuego lento", a la espera de que sea —o no— el último...

Una actuación anterior de «Peques LDO».

La vertiente más "pequeña" del León de Oro de Luanco se constituyó como agrupación como parte del proyecto coral "El León de Oro" en el año 2000. Actualmente compuesta por 45 integrantes, su repertorio abarca desde el Renacimiento hasta obras contemporáneas y populares. Ha participado en numerosos festivales y certámenes, tanto nacionales como internacionales, obteniendo importantes premios y reconocimientos. Destaca por sus innovadoras puestas en escena, que integran música, coreografía y luces. Ha colaborado, además, con destacadas orquestas y coros, interpretando obras de gran envergadura como "La Pasión según San Mateo" de Bach o "Otello" de Verdi.

Por su parte, la Coral Polifónica de Foz se fundó en 1983 a partir del coro parroquial local. La agrupación ofreció su primer concierto en 1984, bajo la dirección de Antonio E. López García. A lo largo de su trayectoria ha actuado en numerosas ciudades de España y en países como Portugal, Italia y Francia. Ha grabado varios trabajos discográficos y organiza eventos corales destacados como el Encuentro Galaico-Astur y el Festival do Nadal. Desde 2023 está dirigida por Pablo Peláez Campos y cuenta con 30 integrantes.

En la primera de las sesiones en las que se celebrarán los Encuentros con la Música actuará también el Coro San Andrés "Sergio Domingo", como parte de la presentación de su último disco. Fundado en 1975, la agrupación afronta la organización de unos nuevos Encuentros habiendo cosechado notables éxitos a lo largo de su existencia. Dichos logros llegaron, sobre todo, tras su participación en la "Temporada de Ópera de Oviedo, en 1979. Otro hito reseñable ha sido haber figurado en el recopilatorio "Lo mejor de Asturias", Disco de Platino en 1993. En la actualidad, el coro está dirigido por Marcos Torre Laviana.

El próximo sábado se celebrará la segunda sesión de la cita, que congregará en San Martín a la Orquesta del Conservatorio Municipal de Lena; el Coro de Ribadedeva, el Conservatorio Profesional de Música "Mancomunidad Valle del Nalón", el Coro San Andrés "Sergio Domingo", que actuará de nuevo, y el Coro Kataliturri Donemiliaga Eta Barrundiako Abesbatza, procedente de Vitoria.