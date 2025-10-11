El filósofo Eduardo Infante presenta en Ciaño su libro "Ética en la calle"

La Casa de la Buelga, en el distrito langreano de Ciaño, acogerá la próxima semana la presentación del libro "Ética en la calle", de Eduardo Infante. El acto, que tendrá lugar el viernes 17 de octubre a las 19.30 horas, contará con la participación del autor; de Jorge Fernández León, consultor de políticas culturales y exviceconsejero de Cultura del Principado, y de Isabel Rivera, presidenta de la asociación Cauce del Nalón.

Eduardo Infante, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, es autor de obras como "Filosofía en la calle", "No me tapes el sol: cómo ser un cínico de los buenos" y "Aquiles en Tik Tok. El camino de la virtud".

El acto de presentación de "Ética en la calle" está organizado por la asociación Cauce del Nalón con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo.