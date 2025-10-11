Un histórico pozo asturiano recientemente rehabilitado acoge el Encuentro Patrimonio Minero Común

El Espacio Cultural Pozo San José, en Turón, ha sido el escenario del IX Encuentro Patrimonio Minero Común “Aníbal Vázquez”, una cita que reúne a profesionales de toda España dedicados a la gestión, conservación y difusión del patrimonio minero. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Mieres —a través de la Concejalía de Cultura que dirige Nuria Ordóñez— en colaboración con Hunosa y la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara, consolida a Mieres como epicentro del diálogo sobre la memoria y el futuro de las cuencas mineras.

Un homenaje a Aníbal Vázquez y a la memoria minera

El encuentro lleva el nombre del recordado alcalde Aníbal Vázquez, fallecido en 2023, impulsor de esta iniciativa que nació en 2016 con el objetivo de crear un espacio de intercambio de experiencias y cooperación entre administraciones, gestores y asociaciones vinculadas al patrimonio industrial. Bajo su mandato, Mieres promovió la primera edición de estas jornadas, que desde entonces se han celebrado en distintos puntos de España, consolidándose como una referencia nacional.

Durante la jornada, más de medio centenar de expertos y expertas procedentes de Castilla y León, País Vasco, Andalucía, Galicia y Asturias participaron en una completa programación que combinó debates, visitas técnicas y propuestas de colaboración para seguir avanzando en la protección y puesta en valor de los bienes mineros.

Ruta por el patrimonio industrial del valle de Turón

La visita institucional comenzó en el basculador del Pozo San José, donde los participantes fueron recibidos por representantes de Hunosa y del Ayuntamiento de Mieres. Posteriormente realizaron un recorrido por algunos de los principales hitos patrimoniales del valle: el Pozu Santa Bárbara, Santo Tomás, el propio Pozo San José y el monumento “La herencia minera del Valle de Turón”, símbolo del legado que marcó la identidad de la comarca.

El encuentro sirvió también para celebrar la asamblea anual de los gestores del patrimonio minero, un foro en el que se analizaron las oportunidades de colaboración y los desafíos comunes en torno a la conservación, la educación patrimonial y la atracción de visitantes hacia los espacios mineros.

Hunosa culmina las mejoras del Pozo San José

La celebración de este encuentro coincidió con la finalización de las obras de mejora del Pozo San José, acometidas por Hunosa, que han incluido la renovación del pavimento, la adecuación de los jardines y la instalación de nuevos aseos. A finales del pasado año, la compañía también remozó la sala de máquinas, dotándola de nuevos usos turísticos y culturales e integrándola en la Red de Recursos Culturales de Hunosa, junto con los pozos Sotón y Fondón, sede del Archivo Histórico de la empresa.

Hunosa mantiene su compromiso con la preservación y promoción del patrimonio minero como seña de identidad y activo de futuro para las comarcas del Caudal y del Nalón. La sociedad estatal subraya que, pese al cierre de la minería del carbón, la memoria de su actividad sigue viva como valor histórico, cultural y turístico.

Mieres, referente en la recuperación del patrimonio industrial

El Ayuntamiento de Mieres continúa su trabajo para convertir el pasado minero en motor de presente y futuro, con ejemplos destacados como el Pozu Santa Bárbara, primer pozo minero declarado Bien de Interés Cultural (BIC) de España, o el proyecto Bocamina, que pone en valor el arte, la innovación y la memoria obrera.

El IX Encuentro Patrimonio Minero Común “Aníbal Vázquez” reafirma así el compromiso del concejo con la promoción, protección y difusión del patrimonio industrial como herramienta de desarrollo sostenible y orgullo colectivo.