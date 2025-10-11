Los mierenses hacen ruido por la salud con movilizaciones hasta el verano: este es el plan

Los mierenses pretenden hacer mucho ruido a lo largo de los próximos meses para exigir una mejor atención médica. La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública de la comarca del Caudal retomó este viernes sus movilizaciones. El colectivo se concentró frente al Centro de Salud Mieres Sur, con el objetivo de reivindicar la mejora de la atención primaria, la reducción de las listas de espera y el rechazo a la privatización sanitaria.

Movilizaciones mensuales hasta el verano

Habrá concentraciones todos los meses hasta julio. Durante la celebrada este viernes se concluyó que “la crisis de la Atención Primaria, las abrumadoras listas de espera y la creciente dependencia de la sanidad privada están debilitando los principios de universalidad y gratuidad que sustentan el sistema”.

Los portavoces de la plataforma reclamaron que al menos el 25% del gasto sanitario se destine a la Atención Primaria, el refuerzo de los servicios de Salud Pública y Salud Mental, y una política de personal más justa e incentivadora. También proponen limitar la influencia de las multinacionales tecnológicas en la investigación y la formación médica y “reintegrar los servicios subcontratados a la gestión pública directa”.

“Aún estamos a tiempo de recuperar una sanidad pública”

Los convocantes subrayaron que el objetivo no es solo denunciar el deterioro de los servicios, sino también “reconstruir una sanidad verdaderamente solidaria, comunitaria y eficiente”, recordando que “aún estamos a tiempo de recuperar una sanidad pública que es una conquista social y un bien común indispensable”.

Resultados de la encuesta, el 5 de noviembre

El colectivo destacó que el 5 de noviembre hará públicos los resultados de la encuesta ciudadana realizada durante la pasada primavera, un sondeo que busca conocer la opinión de los vecinos sobre el funcionamiento de la sanidad en el concejo y las principales carencias percibidas por los usuarios.

El estudio, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, pretende servir como base para futuras reclamaciones y propuestas de mejora. La encuesta, desarrollada en mayo con apoyo de profesionales del sector demoscópico y el asesoramiento de un sociólogo, consta de diez preguntas y recoge 400 opiniones. “Hemos desarrollado una encuesta que nos permita obtener datos fiables de la percepción de la ciudadanía sobre la realidad de atención sanitaria en el territorio y que se mantenga en un margen de error por debajo del cinco por ciento”, explicaron los responsables de la plataforma.