La nanotecnología se hace grande en San Martín: impulso al centro de científico de El Entrego con nuevos espacios para investigar

El Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) ya planifica el aprovechamiento de las dependencias del centro tecnológico de El Entrego que hasta este verano ocupaba la empresa de marketing telefónico Madison. El director del CINN, Adolfo Fernández, expresó que el crecimiento de la actividad de centro había provocado limitaciones de espacio que quedarán aliviadas. El CINN ya ocupaba dos terceras partes del edificio TIC del pozo Entrego y ahora podrá disponer del tercio restante.

El traslado de Madison, con 150 trabajadores, se concretó a principios de septiembre. La compañía retornó a Valnalón (el primer emplazamiento de la cuenca del Nalón en el que se ubicó, en 2005) tras una década en El Entrego.

El CINN ocupará ahora todo el edificio TIC. "Vamos a adecuar espacios específicos para líneas de trabajo en las que investigamos", señaló el director del CINN. "Con el crecimiento que hemos tenido en los últimos años estábamos un poco justos en algunos laboratorios y ahora vamos a poder tener más capacidad".

Adolfo Fernández detalló que "estamos con los trámites administrativos y planificando ya cómo vamos a aprovechar los espacios nuevos, planificando la distribución y viendo qué vamos a instalar en cada sitio. Estamos trabajando sobre ello". Sobre la ampliación de la capacidad, el responsable del CINN indicó que "ya ocupábamos dos tercios del edificio y, a partir de ahora, dispondremos también del tercio restante. No puedo decir cuándo estaremos usando ya ese nuevo espacio, pero espero que sea lo antes posible. A nosotros nos interesa tenerlo en marcha cuanto antes".

El CINN es un centro mixto de investigación creado en el año 2007 por iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Principado y la Universidad de Oviedo. Desde 2014 su sede central está en El Entrego. Su ámbito de investigación es diverso. Existen áreas de Modelización y Simulación; de Sistemas Híbridos Nanoestructurados; de Síntesis y Caracterización Avanzada de Nanocomposites y Materiales Bioinspirados; y de Epigenética y Nanomedicina.

Desarrollo de materiales

Todas ellas tienen en común estar dirigidos hacia el desarrollo de materiales, componentes y tecnologías capaces de dar respuesta a las necesidades de cuatro sectores estratégicos: la salud, la industria de la ciencia, los materiales avanzados y las tecnologías de la información y la comunicación.

Junto al actual centro TIC se construirá un nuevo edificio que tendrá una superficie de 1.284 metros cuadrados, distribuida en planta baja y primera planta. La planta baja albergará dos grandes salas destinadas al almacenamiento de aparatos electrónicos. Dará cabida al primer ordenador cuántico hecho en España, un proyecto desarrollado por científicos del CINN y para el que se han logrado siete millones de euros que aporta el Ministerio de Ciencia.