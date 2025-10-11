La plaza La Salve, en Langreo, aprueba el examen de tráfico: el primer mes de circulación sin semáforos se salda "sin incidencias ni denuncias"
Desde la finalización de la obra de reforma de la urbanización, el tráfico se regula solo con los pasos de cebra.
Miguel Á. Gutiérrez
La nueva regulación del tráfico en la emblemática plaza La Salve de Sama ha pasado el examen un mes después de su entrada en servicio. El gobierno local, una vez ejecutada las nueva isleta interior y pintadas las marcas viales, decidió dejar fuera de servicio provisionalmente los semáforos de la zona, con el objetivo de mejorar la fluidez de la circulación.
Por ahora, la medida ha funcionado y, según el gobierno local, no se han registrado incidencias ni quejas ante la Policía Local.
En las últimas semanas, desde la finalización de la urbanización, el tráfico se regula solo con los pasos de cebra. Se trata de una medida en fase de pruebas que se consolidará únicamente si se demuestra efectiva.
En respuesta a una presunta plenaria planteada por Vox, el concejal de Urbanismo del gobierno local (IU), José Antonio Cases, argumentó que "el proyecto de la plaza de La Salve, elaborado por la oficina técnica de este Ayuntamiento, contó la colaboración, en la fase de consultas previas, de la Policía Local para evitar todo tipo de incidencias a posteriori de atascos o problemas de tráfico en la zona".
"Sin problemas"
Y añadió el edil que, "a fecha de hoy, no consta en la Policía Local ninguna incidencia o denuncia en relación a problemas de tráfico con l a plaza de La Salve".
Por ahora han sido eliminados dos semáforos, el que regulaba el acceso a la calle Dorado y el que estaba a la altura de la Casa Sindical, y el resto están apagados, solo con la luz ámbar operativa, para alertar a los conductores de que circulen con precaución.
Esta medida se ha aplicado tanto en los dos semáforos que confluyen con la avenida de la Constitución y la calle Torre de Abajo como en los cruces con las calles Cervantes, Dorado y Ramón y Cajal.
