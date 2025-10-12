Borja y Daniela, la pareja que saca músculo al culturismo en Mieres: "Es un camino de superación y autoconocimiento"

"Se predica con el ejemplo". Con esta estoica reflexión resume Borja Vidal lo que ha sido su camino en el culturismo natural: un viaje de disciplina, coherencia y pasión. Hace solo unos días, el deportista mierense se alzó con dos medallas de oro (en las categorías Bodybuilding HW -65 (relación talla-peso) y Bodybuilding -65 kg) en el Trofeo Ciudad de Salamanca, uno de los campeonatos más prestigiosos del circuito nacional, donde compitieron más de 400 practicantes de toda España.

Borja Vidal , segundo por la izquierda. / LNE

El triunfo, sin embargo, no es lo que más valora. "El resultado está bien, pero mi verdadera victoria es el camino y la sensación de mejora", apunta tras subir en dos ocasiones al podio. Y es que detrás de los dos oros hay años de trabajo silencioso, noches sin descanso y una convicción inquebrantable: "la de vivir lo que se enseña".

Borja Vidal. / LNE

Borja Vidal preparó el año pasado a su pareja, Daniela Rosete, para su temporada de competiciones. Ella no solo destacó, sino que se consolidó como una de las grandes promesas del culturismo natural español. Ahora, ha sido Vidal quien ha decidido enfrentarse al proceso más exigente para un preparador: competir él mismo.

"Esto no es solo un viaje personal, es la prueba de que todo lo que he aprendido y enseñado funciona", explica. Y lo ha demostrado. La credibilidad, dice, "se gana con acciones, no con palabras", remarca.

Daniela Rosete. / LNE

El Trofeo Ciudad de Salamanca no solo le ha dado el reconocimiento de sus compañeros y jueces, sino que también le ha clasificado para el Campeonato de España, que se celebrará en Palma del Río (Córdoba). Allí tendrá la oportunidad de seguir midiendo su progreso y, quizá, de dar un paso más: entrar en la selección nacional de culturismo natural.

Del podio al proyecto

Pero el horizonte de Borja Vidal va más allá de las medallas. En los próximos meses, junto a su pareja, planea abrir un gimnasio en Asturias. No será un gimnasio más: quieren crear un espacio donde la preparación física, la salud y la pasión por el culturismo natural se unan. "Queremos formar un equipo de competidores, pero sobre todo, una comunidad que viva el proceso con amor y disciplina", explica. Ambos comparten una visión y ven el culturismo "no como una obsesión estética, sino como un camino de superación y autoconocimiento". Así lo refleja también Rosete, campeona y discípula de Vidal y para quien el culturismo natural "es una escuela de vida que te enseña a ser constante y a confiar en ti misma".

Una pasión

"Esto no es suerte, es pasión y un amor incondicional por lo que haces", insiste Vidal. Su historia, y la de Rosete, son prueba de que los límites son muchas veces mentales, y que la verdadera recompensa no está en el metal o en el trofeo, "sino en la transformación personal que deja el proceso".

El próximo reto de Borja Vidal será competir en el Campeonato de España. Pero, independientemente del resultado que obtenga , su legado ya está claro: inspirar a otros a creer en el esfuerzo, la constancia y la mejora continua. Él mismo lo explica convencido de haber dado con la clave. "Si no amas el camino, el premio no tiene valor. La verdadera recompensa es la sensación de mejora constante y la pasión por lo que haces".