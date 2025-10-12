El certamen de tonada de Sama avanza con la segunda eliminatoria
Una docena de cantantes de tonada tomó parte este sábado en una disputada gala en el cine Felgueroso de Sama, en el marco de la segunda jornada clasificatoria del X Concurso de tonada "Ciudá de Llangréu". Ejerció como gaitero oficial Valentín Fuente. José Manuel González fue el presentador y el jurado estuvo formado por Mari Celi Fernández y Avelino Fernández Corte. El certamen, plenamente afianzado en el calendario regional de tonada, está organizado por la Asociación de Amigos de la Toná "Mina La Trechora".
