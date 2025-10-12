Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El certamen de tonada de Sama avanza con la segunda eliminatoria

Rogelio Mier, acompañado a la gaita por Valentín Fuente. | M. Á. G.

Una docena de cantantes de tonada tomó parte este sábado en una disputada gala en el cine Felgueroso de Sama, en el marco de la segunda jornada clasificatoria del X Concurso de tonada "Ciudá de Llangréu". Ejerció como gaitero oficial Valentín Fuente. José Manuel González fue el presentador y el jurado estuvo formado por Mari Celi Fernández y Avelino Fernández Corte. El certamen, plenamente afianzado en el calendario regional de tonada, está organizado por la Asociación de Amigos de la Toná "Mina La Trechora".

