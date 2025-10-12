Crece la plantilla del "nanopozo" de San Martín: el centro de nanotecnología alcanza los 78 investigadores al aumentar la actividad

El crecimiento de la actividad científica que desarrolla el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), que tiene su sede central en el pozo Entrego, ha provocado un notable aumento de la plantilla, que se sitúa ya en 91 personas, entre investigadores, personal técnico y administrativo.

Según la memoria de actividad correspondiente al pasado año, que se ha hecho pública recientemente, el CINN tiene contratados a 49 investigadores senior, 6 investigadores postdoctorales, 23 estudiantes de doctorado, 6 técnicos y 7 trabajadores en la parte de gestión. Son una veintena más de los que había en 2023.

El CINN es un centro mixto de investigación creado en el año 2007 por iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Principado y la Universidad de Oviedo. Desde 2014 su sede central está en El Entrego. No todos los investigadores adscritos al centro desarrollan su trabajo presencialmente en el propio CINN, ya que algunos de ellos lo hacen en otros espacios ligados a la Universidad o al CSIC.

Tendencia al alza

El aumento de la actividad ha llevado aparejado un incremento de las contrataciones, en una tendencia que se retroalimenta, según indica el director del CINN, Adolfo Fernández: "El centro va creciendo y, a medida que tienes más investigadores en plantilla, tienes más capacidad para captar nuevos proyectos. Unos proyectos que, a su vez, permiten contratar a más gente y seguir creciendo".

Fernández señala que "gracias al extraordinario trabajo de todo el equipo que forma el CINN, hemos alcanzado el cumplimiento íntegro del Plan de Productividad por Consecución de Objetivos (PCO) previsto" para el pasado, alcanzando un "récord histórico de 76 artículos científicos publicados", mayoritariamente en revistas de alto impacto.

También se lanzaron 14 nuevos proyectos de I+D, "otro récord que pone de manifiesto la alta competitividad de las propuestas en las que participamos".

El máximo responsable del centro destacó "otro pilar" que es "fundamental dentro de la actividad del CINN": el fomento de la cultura científica y la promoción entre los más jóvenes de vocaciones científicas. "El desarrollo de iniciativas propias como los Nanodays, el Concurso de Nanorrelatos o los talleres y visitas de escolares a nuestros laboratorios se consolidan como actividades nucleares para aproximar el ‘nanomundo’ a la sociedad. A estas, hay que añadir otras más recientes como la participación en ‘Pint of Science’ o ‘Cientific@s en Prácticas’".