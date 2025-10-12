La Guardia Civil percibe los valles mineros como "tranquilos y seguros": crece la ciberdelincuencia y bajan los robos con fuerza

Las Cuencas lucieron ayer aún más verdes de lo habitual para rendir tributo a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Las compañías de Mieres y de Langreo celebraron actos conmemorativos en los que se distinguió a varios agentes y en los que se reconoció el trabajo que cada día realizan los integrantes de los cuarteles. En ambos valles, el instituto armado destaca los bajos índices de delincuencia, definiendo tanto el Caudal como en Nalón como territorios "seguros".

En el marco del acto celebrado en el cuartel de Langreo, el capitán jefe de la compañía, Juan José Camporro, aseguró que en la zona de la comarca del Nalón "no hay grandes problemas", si bien aludió a un aumento de la ciberdelincuencia y a la lucha contra la violencia de género. Argumentó también que "la compañía de Langreo también lleva otras zonas como Siero, Noreña, Nava o Infiesto. Ahí los números no son tan buenos por la cantidad de polígonos que hay, sobre todo en Siero. Los delitos tienden a subir, pero no son grandes delitos. Se trata, por ejemplo, en la zona de Parque Principado, de hurtos en tiendas de ropa y demás. Es lo que más nos sube las estadísticas, junto a la ciberdelincuencia, que es muy difícil de combatir".

Camporro expuso que "hemos logrado bajar el número de robos con fuerza". "Ya lo hicimos el año pasado y en este ejercicio nos mantenemos; si seguimos así, lo volveremos a bajar. Tampoco hay muchos robos en viviendas y los que hay no son con moradores dentro, que son los que más alarma social causan. Esta zona del valle del Nalón es mucho más tranquila que el resto de la demarcación de la compañía y así se refleja en los datos".

Distinciones en Langreo

El acto sirvió también para entregar la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, con distintivo blanco, a los agentes César Suárez Martínez, Julio Maximiliano Álvarez González, Pedro Luis Muñiz Fernández, Alberto Heredia Plaza y Alejandro García Secades. Hubo, además, reconocimientos para Eduardo García Areces, por su labor al frente de la Policía Local de Noreña; para el fiscal jefe de Langreo, Fernando Laserna Cocinam y para el jefe de la Policía Local de San Martín, Senén Coto Suárez.

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, aseguró en su intervención que "hoy es un día para estar orgullosos de vivir en uno de los territorios más seguros del país, gracias a nuestras gentes pero también gracias a vuestra colaboración como guardias civiles. Por lo que nos sentimos también orgullosos de vosotros".

El teniente alcalde de Langreo, José Antonio Cases, destacó el "cometido esencial" de los "hombres y mujeres que integran la Guardia Civil", una tarea que convierte a "este Cuerpo, junto con el resto de fuerzas de seguridad, en un pilar fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática y moderna". Y, aunque señaló que las estadísticas del volumen de delitos son bajas en términos generales, instó a redoblar esfuerzos "en la lucha contra la violencia de género".

El Cuartel de la Guardia Civil de Mieres conmemoró también la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo, con un acto que reunió a autoridades civiles y militares, familiares y vecinos de la comarca. La jornada, cargada de simbolismo y emoción, sirvió para rendir homenaje a la vocación de servicio, la entrega y el compromiso de los agentes con la sociedad, como destacó el párroco de El Convento, Rodrigo Sevillano.

Durante el acto institucional, el teniente Borja Menéndez destacó la relevancia de esta celebración, que aúna tradición y reconocimiento profesional. Subrayó que la Guardia Civil mantiene desde sus orígenes un vínculo estrecho con la Virgen del Pilar, "a quien los primeros guardias encomendaban su protección y guía".

El oficial aprovechó su intervención para hacer un repaso a la actividad desarrollada por la Compañía de Mieres, integrada por más de un centenar de agentes distribuidos en cinco puestos territoriales. En su balance, puso de relieve el compromiso de los guardias con la seguridad ciudadana y la cercanía con la población, señalando que los vecinos demandan "seguridad y sensación de seguridad, y no datos estadísticos".

Aun así, ofreció algunas cifras que reflejan la eficacia del trabajo policial: la delincuencia en la zona se redujo un 7 por ciento durante el último año y la tasa de esclarecimiento de delitos supera el 60 por ciento, con 314 personas detenidas o investigadas. Menéndez destacó, además, la labor en la protección de más de 70 mujeres víctimas de violencia de género, el trabajo en montaña, investigación, control de armas y auxilios de toda índole, funciones que, dijo, "forman parte esencial del trabajo diario".

Distinciones en Mieres

La Guardia Civil de Mieres también rindió homenaje a tres de sus miembros recientemente distinguidos con la Medalla de la Guardia Civil con distintivo blanco: la cabo primero María Teresa Pérez Díaz, el guardia Jesús Alfredo Álvarez García y el guardia Jorge Venancio Fulguerias, reconocidos por su destacada labor y méritos profesionales.

El teniente subrayó la importancia de la Guardia Civil como referencia institucional en los núcleos rurales, "a menudo la única presencia de la Administración en la llamada España vaciada". Reivindicó el carácter social y humano del cuerpo, que "ha hecho de la atención al ciudadano una seña de identidad y un motivo de orgullo".

La jornada festiva concluyó en Mieres con un mensaje de agradecimiento a todos los agentes, instituciones y colaboradores que hicieron posible la celebración, "en especial al Ayuntamiento, que lo pone siempre fácil, y a las personas que, con su esfuerzo y dedicación, contribuyeron al éxito del evento".