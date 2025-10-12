Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: "Si llegan a estar solas las mata"

Grave ataque de un perro a sus dueñas en Riaño (Langreo). Dos mujeres, madre e hija, están hospitalizadas tras sufrir varias mordeduras de un pitbull de su propiedad que se liberó del bozal y arremetió contra ellas. El ataque se produjo en plena calle y no fue a más gracias a que las dos mujeres pudieron refugiarse en un portal próximo. Aun así, sufrieron heridas de consideración , principalmente en brazos y manos. Las dos fueron ingresadas en el Hospital Valle del Nalón, situado en las proximidades, aunque la madre tuvo que ser derivada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La hija, de unos veinte años, con múltiples mordeduras de menor gravedad, se quedó en el centro sanitario langreano.

El suceso causó un gran impacto entre los vecinos de la zona, que vivieron momentos de "nervios y angustia" por "la impotencia de no poder hacer nada". Fue el caso de una vecina del portal en el que finalmente se refugiaron las mujeres, que fue testigo de lo ocurrido desde su casa. "Ellas venían paseando con el perro y, por lo que estaban comentando a la Policía, hace solo unos días que lo tenían y lo habían ido a adoptar a la perrera", relató, para añadir: "Venían caminando y un perro pequeño ladró y el pitbull como que se quedó inquieto. Y en ese momento pasaba un chaval que vende patatas y se anuncia con altavoz".

Fue entonces cuando, según el relato de esta vecina, "con el ruido del altavoz, el perro debió ponerse más nervioso y se estresó de tal manera que se liberó de la mordaza de la correa que tenía en el focicu. Se alteró de una forma exagerada. Ellas trataban de tranquilizarlo, pero el perro cada vez estaba peor, se lanzó contra ellas y empezó a morderlas".

La zona en la que se produjeron los hechos. / LNE

A la madre "la mordió entera, tenía los dedos destrozados. La hija ya estaba mordida en un brazo y la probe seguía hablando con el perro y tratando de tranquilizarlo pero nada, no había manera. Los brazos los tenía azafranaos. Y a la madre la mordió sobre todo en la mano porque se metió para que dejara de morder a su hija. Intentó morderla en el cuello, pero yo creo que no pudo".

Y añadió la testigo: "Los vecinos no podíamos hacer nada porque el perro estaba fuera de sí. Veías lo que estaba pasando pero no podías hacer nada; una pareja que tiene un perro grande intentó ayudarlas y tuvieron que echar a correr y encerrarse en un portal porque se tiraba a ellos".

Instantes eternos

Los instantes de angustia se hicieron eternos, "hasta que conseguimos abrirles el portal. Entró primero la madre y luego, en el momento que se puedo escapar al intervenir esos chavales, la hija pudo entrar también. Era impresionante ver al perro merodeando el portal, porque quería entrar. Hasta que una señora le tiró calderos de agua fría y dejó de estar junto al portal, pero seguía buscando".

Esta vecina de Riaño asegura que "fue tremendo, nunca había visto a un perro morder así a alguien. Si llegan a estar solas y no encuentran donde resguardarse, yo creo que las mata". Llegaron cuatro coches de Policía Nacional y Local y "la pareja y un policía trataron de relajar al perro. Le dieron de comer y agua para que estuviera más tranquilo y al final se lo llevaron".