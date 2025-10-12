Langreo exige garantías de que la recuperación del río Nalón tendrá fondos: "Queremos que el compromiso verbal se traslade a algo concreto"

El Ayuntamiento de Langreo pedirá al Principado garantías por escrito de que la recuperación del río Nalón entre Lada y Riaño contará con financiación de los fondos mineros. Así lo expuso el edil de Urbanismo, José Antonio Cases, que reclamó que el «compromiso verbal» adelantado por el Gobierno regional se traslade a un documento que establezca que el esperado proyecto dispondrá de los ocho millones de euros que necesita para ejecutarse. La obra, además de recuperar las riberas de río en ese tramo, también permitirá prevenir inundaciones.

Iberdrola y el Ayuntamiento formalizaron la pasada primavera la firma de un convenio urbanístico sobre el uso de las riberas del río Nalón de la antigua central térmica de Lada. Ese acuerdo permitirá culminar el paseo fluvial entre Lada y Riaño, gracias a la cesión al Consistorio, por parte de la compañía energética, de una superficie de 25.000 metros cuadrados en el entorno de la térmica, en proceso de desmantelamiento.

Existía el compromiso de que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se haría cargo de financiar las obras, con un coste de ocho millones de euros, pero la prórroga del presupuesto estatal frenó la actuación. El pasado verano apareció una inesperada vía de financiación, como consecuencia de la fallida ampliación del centro tecnológico de El Entrego.

La licitación de este proyecto quedó desierta y los 10 millones de euros del proyecto, con cargo a los fondos mineros, corrían el riesgo de desaparecer si la obra no estaba concluida en marzo de 2026. El Principado «redimensionó» la obra y planificó un edificio más pequeño, de 1,8 millones. Y anunció que destinaría el dinero restante, algo más de 8 millones de euros, la rehabilitación y adecuación del río Nalón a su paso por Lada.

Compromiso

José Antonio Cases, en el último Pleno municipal, demandó que ese compromiso se certifique por escrito: «Ante las dificultades que estaba teniendo la Confederación Hidrográfica derivadas de la falta de presupuesto estatal para ejecutar las obras, se nos comunicó recientemente de forma verbal por parte del Principado que existe un sobrante de dinero de un proyecto no ejecutado en El Entrego que podría utilizarse para esta recuperación de las riberas del río Nalón». Y añadió: «Esto, que es una comunicación verbal, queremos que se traslade a algo concreto y documentado».

El edil langreano argumentó que «a mí los cambios en estas cosas me gustan poco y más cuando nosotros hemos hecho los deberes tras el convenio con Iberdrola para la cesión de cuatro parcelas».

A juicio de Cases, se trata de «un proyecto que tiene un nivel de ejecución previo importante por parte del Ayuntamiento y un convenio urbanístico importante. El Principado tiene que formalizar el correspondiente convenio con nosotros y con Confederación para poder ejecutar las obras. Y que el compromiso de financiación quede perfectamente definido y concretado». El edil langreano seguró además que hay una reunión pendiente próximamente para tratar el asunto.