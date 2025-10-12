Mieres homenaje con retratos a sus últimos cuatro alcaldes

El Ayuntamiento de Mieres rendirá homenaje y tributo a sus últimos cuatro alcaldes. Lo hará en el transcurso de un acto público que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura este próximo martes, 14 de octubre, a las 18 horas. Un acto en el que se presentarán los retratos de los cuatro últimos regidores –Gustavo Losa, Misael Fernández Porrón, Luis María García y Aníbal Vázquez– obra del artista local César Frey. Estos cuadros pasarán posteriormente, como es tradición, a las paredes de la zona institucional del Ayuntamiento de Mieres donde se encuentran los retratos de sus antecesores.