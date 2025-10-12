Sotrondio endulza el otoño con la mejor miel del valle del Nalón: "La miel que se pone a la venta es de excelente calidad"

Sotrondio celebra este fin de semana la XXXI Feria de la Miel, organizada por la Asociación de Apicultores del Valle del Nalón (Apivana). La cita, que se desarrolla en el Aula Onofre Rojo, reúne a una veintena de productores locales y artesanos. Durante la jornada del sábado registró un gran ambiente, con numeroso público disfrutando de las actividades programadas.

Diego Silva, Marcos Negrete, Tino Rodríguez , Lola Moreno y Noemí Olmedo. | LNE / LNE

La feria arrancó con la entrega de premios del concurso escolar de dibujo, redacción y cómic, y con la concesión del "Caxellu de Oro" a Lourdes Castaño Espina, apicultora de Blimea, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el sector. Ya por la tarde se celebró la entrega de premios del concurso de platos cocinados con miel y el galardón al puestín más prestoso, que distingue la mejor presentación entre los expositores.

Uno de los puestos. / LNE

En esta edición, una veintena de productores locales presentaron una producción doméstica de miel cruda, junto a un par de participantes comerciales. "La cosecha de este año no ha sido muy buena por el calor y otros factores, pero la miel que se pone a la venta es de excelente calidad", subrayó Olmedo.

La Feria de la Miel de San Martín del Rey Aurelio, junto con la de Boal, es la única cita del calendario asturiano dedicada en exclusiva a este producto.

Feria de la miel de Sotrondio. / LNE

La jornada del hoy, domingo, continuará con la exposición de miel . Se realizará la recepción de los participantes en el XXX Concurso de platos cocinados con miel. A las 11.00 horas se celebrará la conferencia "Nutrición y Patología Apícola", impartida por el veterinario Rafael Blanc.