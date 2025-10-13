De los 334 millones de pesetas repartidos en 1999 a los 130.000 euros de este domingo, la suerte regresa a esta localidad de las Cuencas: "Es una alegría enorme"

La fortuna ha hecho escala en la localidad allerana de Caborana, un emplazamiento ya acostumbrado a celebrar grandes premios. Una familia del pueblo se ha llevado 130.000 euros gracias a un décimo premiado con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional.

El boleto fue vendido en el despacho ubicado en la papelería “El Bodegón”, un establecimiento con historia y con tradición de repartir suerte.

Ana Belén García atendiendo a varios clientes. / David Montañés

El punto de venta, regentado por Ana Belén García, lleva el nombre del antiguo bar que un tío suyo dirigía hace décadas y que también era despacho de loterías. En la barra de aquel recordado local se sirvió, en 1999, un trago que dejó un regusto inolvidable: un jubilado de la zona obtuvo 334 millones de pesetas con la Primitiva, sellando su boleto en el mismo establecimiento.

Una gran alegría

Ana Belén García no oculta su satisfacción tras dar un nuevo premio: “Siempre es una alegría enorme repartir un premio así, sobre todo sabiendo que se queda en el pueblo”, comenta.La mañana del lunes resultó ajetreada en el local, con muchos vecinos acercándose para comentar la buena nueva. “Hay que tener en cuenta que el 20 por ciento se lo queda Hacienda”, recordó en varias ocasiones García, que, sin querer echar agua al vino, salió al paso de algunos comentarios excesivamente optimistas. “Hay quien ha entendido que habían tocado 1,3 millones, pero eso sería si hubiéramos vendido el número completo”, aclaró.

El billete premiado fue vendido a través de una apuesta de máquina, es decir, un número aleatorio que no pertenece a los que el establecimiento suele jugar. “La pena es que no haya sido el número que jugamos aquí todas las semanas. Vendo unos cincuenta décimos de ese número. Si llega a tocar, habríamos repartido unos 6,5 millones de euros”, explica García.

Aun así, el premio ha sido muy bien recibido en Caborana. Ana Belén asegura que no conoce con certeza al ganador, aunque tiene sus sospechas: “Dudo entre dos personas, ambos del entorno y mineros jubilados”, confiesa con complicidad y sin dejar de ser discreta.

Recuerdos de un golpe de fortuna

Durante todo el lunes, las conversaciones en Caborana giraron en torno al premio. En los bares, las calles y la parada del autobús se respiraba ese aire de ilusión y envidia sana que dejan los números afortunados. “Se ve que han dejado la máquina temblando”, bromeaba un vecino al comprobar que sus apuestas, unas cuantas, no habían tenido tanta suerte. “A mí me tocaron 9 euros en la Primitiva, no son 130.000, pero buenos son también”, añadía otro entre risas.

Un local con historia de premios

En Caborana están acostumbrados a convivir con la visita periódica de la buena fortuna. En 1999, el entonces bar El Bodegón, regentado por Valentín Tascón Álvarez, repartió 334 millones de pesetas con la Primitiva, un premio que recayó íntegramente en un minero jubilado del cercano Pozo San Antonio. Desde entonces, Caborana tiene parada en el recorrido de la suerte. Hace unos años, una vecina obtuvo 75.000 euros con un segundo premio del sorteo de El Niño. “No le había tocado El Gordo por el último número y pidió uno con esa misma terminación, que era un dos… y le tocó El Niño”, recuerda Mari Gómez, clienta habitual del establecimiento.

En Caborana, parece claro que quien la sigue, la consigue.