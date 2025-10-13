Nembra revive las grandes goleadas del Río Negro, vivero de jugadores del Real Oviedo: "El campo se llenaba"
Antiguos jugadores del Río Negro se reúnen para recordar el legado de "Josepín" García
Han pasado más de cuarenta años desde que el balón dejó de rodar en el campo del Río Negro, pero el eco de tardes de gloria sigue retumbando en las montañas Nembra. Antiguos jugadores del recordado equipo se reunieron este fin de semana para recordar tardes de fútbol y camaradería. Y, sobre todo, para rendir homenaje al hombre que lo hizo posible: José Ramón García, "Josepín", el alma de un sueño que nunca terminó del todo.
Fue durante el verano de 1969 cuando el recordado Josepín, movido por su amor al fútbol y a su pueblo, fundó el Club Río Negro de Nembra. Con pocos recursos pero con una fe inquebrantable, reunió a un grupo de jóvenes que pronto se convertirían en ídolos locales. Julio, Vizcón, Corsino, Villares, Yarza, Bigotes… nombres que aún hoy despiertan admiración entre quienes los vieron jugar. "Cada domingo, el campo se llenaba", recuerdan los protagonistas. "Llegaba gente desde todo el concejo de Aller, incluso desde otros puntos de Asturias, para disfrutar del espectáculo". No era solo fútbol: "Era una fiesta del pueblo, un acto de identidad colectiva".
El alma del club
José Ramón García no fue solo el fundador. Fue entrenador, directivo, utillero, conductor y confidente. Quienes lo conocieron dicen que simplemente era el corazón del equipo. "Si no fuera por él, no habría existido el Río Negro". Su entrega fue tal que, incluso décadas después de su fallecimiento, en 1983, su nombre es recordado con respeto y gratitud. "Fue el alma de Nembra", se escucha una y otra vez en boca de los vecinos.
Grandes encuentros
El Río Negro competía en la Segunda Regional asturiana, pero su espíritu trascendía las categorías. Se recuerda una mítica goleada de 20-1 al Nalón de Olloniego, con nueve goles de Japo, un joven que más tarde, junto con José, acabaría fichando por el Real Oviedo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los ganaderos de Mieres recibieron 22 multas, de hasta 8.000 euros, por la entrada de sus reses en Pinos
- Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres
- Un arrecife de coral a mil metros de altura: increíble hallazgo en un parque natural de Asturias
- El Cuervo' no se deja meter en la jaula: el problemático delincuente de Mieres acusado de desfalcar a dos hermanos dependientes huye para evitar la cárcel
- Hablan los testigos de cómo 'El Cuervo' destrozó en Mieres el apacible nido de una familia con dos discapacitados: 'Nadie hizo nada mientras les obligaban a vivir sin dignidad
- Niegan una parada de transporte escolar cerca de casa a dos niñas de Langreo con un 78% de discapacidad: 'Vulneran nuestros derechos
- Una apuesta por el transporte público: Laviana pone en marcha el bus gratis a los pueblos, que tendrán servicio búho la madrugada del domingo
- El novedoso negocio con el que se quiere fijar población en el mundo rural: llega el bar-tienda con entidad bancaria