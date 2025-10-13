Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reparación de altura en el centro deportivo Juan Carlos Beiro, en Langreo: reponen el revestimiento de la cubierta arrancado por el viento

La estructura del complejo deportivo, ubicado junto al puente que une Sama y La Felguera, simula unas montañas

Reparación de altura en el centro deportivo Juan Carlos Beiro | M. Á. G.

Reparación de altura en el centro deportivo Juan Carlos Beiro | M. Á. G.

M. Á. G.

Langreo

El centro deportivo Juan Carlos Beiro, en Langreo, ha sido objeto estos días de una reparación de altura. Operarios ayudados de una grúa han colocado la parte del revestimiento que se había desprendido meses atrás como consecuencia de un temporal de viento. La estructura del complejo deportivo, ubicado junto al puente que une Sama y La Felguera, simula unas montañas y el revestimiento de las cubiertas asemeja un prado.

Las lluvias y las fuertes ráfagas de viento de principios de enero ocasionaron los daños en el revestimiento de la cubierta del complejo.

