El arte sensorial regresa al Pozo Santa Bárbara
El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge desde mañana una nueva exposición artística. En la vieja mina de La Rabaldana se podrá disfrutar de la unión del time-lapse (grabación de imágenes durante un lago periodo de tiempo para luego reproducirlas a mayor velocidad) y el escaneo en 3D. El marco es un año de paisajes, en este caso británicos. La propuesta permite apreciar la transformación de la naturaleza y de nuestro entorno.
Es lo que propone la instalación inmersiva «Framerate: Pulse of the Earth» («El pulso de la Tierra»), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects, que podrá verse en el Pozu Santa Bárbara de Mieres a partir de mañana, 15 de octubre. ScanLab es un estudio fundado en 2010 por los artistas Matt Shaw y William Trossell. que explora el mundo a través de tecnologías de visión artificial.
«La instalación ocupa el espacio con múltiples pantallas que envuelven al espectador, sumergiéndolo en un paisaje digital creado a partir de imágenes reales. Es un entorno inmersivo, donde los paisajes en mutación revelan procesos de destrucción, crecimiento, erosión y cambio», destacan los responsables de la muestra, que ha sumado reconocimiento internacional.
