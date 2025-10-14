El cuartel de Mieres suma nuevos contratiempos (con más retrasos): ¿cuándo estará listo el equipamiento que la ciudad espera desde hace tres lustros?

El cuartel de la Guardia Civil de Mieres sigue acumulando capítulos de demora. Aunque la estructura principal de los edificios está completamente terminada y el aspecto exterior del conjunto es ya el definitivo, diversos contratiempos técnicos y administrativos impedirán su entrada en funcionamiento antes de la próxima primavera. Abril o mayo suenan como las fechas en las que se prevé organizar la inauguración del equipamiento, según las fuentes consultadas por este diario.

Las obras, que arrancaron en febrero de 2021, deberían haber concluido —según los plazos iniciales— a finales del verano de 2022. Tras una larga lista de contratiempos, el proyecto se encuentra en una fase muy avanzada, pero no exenta de dificultades. En realidad, la actuación ha estado salpicada de problemas desde que, a principios de 2011, el antiguo cuartel tuvo que ser desalojado de urgencia debido a sus graves problemas estructurales.

En estos momentos, y según explican fuentes conocedoras del proyecto, la principal incidencia pendiente de resolver está relacionada con la acometida eléctrica. La conexión con la red general ha resultado más compleja de lo previsto, lo que ha obligado a revisar los plazos y a realizar nuevas gestiones con la compañía suministradora. Estos ajustes técnicos han ralentizado la tramitación de los permisos finales de obra y, por tanto, la entrega del edificio.

A este contratiempo se añade el retraso en el procedimiento de adjudicación del mobiliario de las nuevas dependencias. El concurso público continúa sin resolverse, por lo que todo indica que el traslado se efectuará utilizando provisionalmente el equipamiento existente en las actuales instalaciones de la calle Alfonso Camín. Los nuevos muebles y equipos no estarán disponibles, previsiblemente, hasta finales de 2026, lo que prolongará durante varios meses la situación transitoria.

El viejo cuartel de Mieres. / LNE

El nuevo cuartel de Mieres, ubicado en la Avenida de México, comenzó a construirse en 2021 tras varios años de gestiones y retrasos en la licitación del proyecto. En un principio, el Ministerio del Interior había fijado su finalización para finales de 2022, pero los plazos se fueron alargando debido a ajustes presupuestarios, cambios en el proyecto técnico y demoras en el suministro de materiales. En junio de este año, la previsión oficial apuntaba a que el traslado se produciría antes de que finalizara 2025. Ahora, esa meta se pospone de nuevo, al menos, hasta la primavera del próximo año.

Un edificio moderno y funcional

El conjunto, concebido con un diseño moderno y funcional, ocupa una amplia parcela que permitirá unificar en un solo espacio todas las unidades de la Guardia Civil de Mieres, integrada por más de un centenar de agentes distribuidos en cinco puestos territoriales. En Mieres se ofrece servicio de montaña, cinológico (perros), policía judicial, intervención de armas y tráfico.

El nuevo complejo está compuesto por varios volúmenes interconectados, con zonas diferenciadas para atención al público, despachos administrativos, dependencias operativas y viviendas oficiales para los agentes.

La estética

La estética del edificio combina líneas sobrias y materiales duraderos, con fachadas en tonos neutros y amplios ventanales que buscan mejorar la eficiencia energética y la iluminación natural. El diseño incluye además un amplio aparcamiento reservado para vehículos oficiales, áreas de formación y espacios de uso interno que facilitarán la operatividad diaria del cuerpo.

El proyecto para la construcción del cuartel ya nació con polémica. El documento se modificó en varias ocasiones, ya que los vecinos de la zona no estaban conformes con el tipo de acuartelamiento previsto. Tras varias negociaciones, se consensuó un proyecto que dejó moderadamente satisfechas a todas las partes. El futuro equipamiento, que convertirá este espacio de nuevo en una de las imágenes más reconocibles de la ciudad, supone una diferencia significativa respecto al inmueble original.

Con la nueva sede, la Guardia Civil de Mieres aspira a dejar atrás unas instalaciones obsoletas y con graves problemas de espacio y mantenimiento. No obstante, el retraso acumulado mantiene en suspenso un traslado largamente esperado, que el municipio lleva aguardando casi tres lustros.