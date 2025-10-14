El Hermanos Antuña se apunta a la Copa: el Caudal podrá jugar en Mieres su partido contra el Sporting de Gijón

Los aficionados del Caudal Deportivo de Mieres están de enhorabuena. Finalmente, el equipo blanquinegro va a poder disputar la Copa del Rey en su estadio, el Hermanos Antuña. Pese a las enormes dudas iniciales, la instalación del nuevo césped sintético ya es una realidad, y el encuentro que medirá a los mierenses con el Real Sporting de Gijón (el 29 de octubre) podrá celebrarse finalmente en el feudo local. "Hemos tenido suerte de que el tiempo nos ha respetado y se han podido materializar las obras", señalaba, satisfecho, el presidente del Caudal, Luis María García.

Todavía no hay fecha, eso sí, para el estreno del nuevo terreno de juego. Según explicaron fuentes del club, aunque el césped ya está colocado, ahora faltan trámites administrativos para poder comenzar a usarlo. La empresa adjudicataria tiene que entregar las obra al Ayuntamiento de Mieres y la administración local recepcionar la misma. Una vez se cumpla esta formalidad, los jugadores dirigidos por Adrián González podrán volver a pisar su casa, dejando así el Eliseo Gutiérrez, campo que les ha visto disputar las primeras jornadas de la competición. La idea de la dirección del club era la de poder disputar ya el encuentro de este próximo fin de semana ante el Titánico de Laviana en el Hermanos Antuña, aunque aún no es seguro que se vaya a poder estrenar el terreno de juego.

La colocación de la megafonía en la grada. / A. Velasco

Paralelamente, todavía se están rematando algunos de los trabajos del proyecto de rehabilitación de la grada de Preferente, cuyo mal estado obligó a una inversión por parte del Ayuntamiento de casi 180.000 euros para arreglarla. Este martes, operarios estaban colocando ya la megafonía, paso definitivo para finalizar la actuación. Sumando la citada inversión a los cerca de 300.000 euros que ha costado la renovación del césped, el estadio mierense ha recibido casi medio millón de euros en este último año.

Polémica

La posibilidad de que el Caudal no pudiera jugar la Copa del Rey en su estadio estuvo sobre la mesa desde que se iniciaron las obras de renovación del terreno de juego. Y ante esa duda más que razonable, la entidad mierense trabajó para buscar un campo alternativo donde disputar la eliminatoria, un hecho que generó cierto malestar y polémica en el seno de la directiva caudalista con los dos clubes más importantes del Principado, el Real Oviedo y el Sporting (cuando aún no se conocía que sería su rival en el torneo del KO).

Detalle del nuevo terreno de juego del campo de fútbol del Caudal. / A. Velasco

Ante la previsión de que muchos aficionados quisieran animar a su equipo en este importante torneo, los mierenses buscaban un estadio grande. Y ahí pidieron tanto al Real Oviedo como al Sporting poder jugar en sus estadios. La negativa de ambos clubes, que según explicaron fuentes de la entidad mierense, adujeron que el campo se iba a estropear, provocó un profundo malestar en el Caudal, cuyo presidente llegó a decir que "el Caudal va a jugar la Copa con futbolistas, no con jabalís". Otros equipos como el Unión Popular de Langreo sí ofrecieron su estadio a los mierenses para que pudieran jugar una eliminatoria que finalmente no saldrá de Mieres.

Entradas

La directiva del Caudal Deportivo ha confirmado ya el precio de las entradas para la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Sporting, que se disputará el miércoles 29 de octubre, a las 20.00 horas. Tendrán un coste de 15 euros para los socios y de 30 para los no socios. En un principio, no se plantea la colocación de gradas supletorias, aunque la entidad se amoldará según vayan vendiéndose las entradas, que se pondrán en circulación, a priori, a partir del próximo jueves, en las taquillas del club, de 18 a 20 horas.