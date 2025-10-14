El legado imborrable de los alcaldes de Mieres: cuatro retratos inmortalizan a Gustavo Losa, Misael F. Porrón, Luis María García y Aníbal Vázquez

La historia de Mieres puede rastrearse a través de su inventario de alcaldes. La lista se remonta a principios del siglo XIX, con 93 regidores desde Juan Álvarez Álvarez (1813). Algunos de los más destacados, como Manuel Llaneza, José Sela y Sela o Vital Álvarez-Buylla, tienen sus retratos en el Consistorio.

Desde ahora, los cuatro últimos mandatarios que ostentaron el bastón de mando municipal también tendrán su cuadro colgado en el Ayuntamiento, completando así la representación de los regidores elegidos democráticamente desde 1979, junto a Eugenio Carbajal.

Un acto de homenaje

El Ayuntamiento de Mieres celebró este martes un emotivo acto de homenaje a los cuatro últimos alcaldes del municipio: Gustavo Losa, Misael Fernández Porrón, Luis María García y Aníbal Vázquez.

Reatrato de Gustavo Losa. / LNE

El evento, centrado en la presentación de sus retratos, contó con la obra del artista local César Frey, reconocido por su trayectoria en el arte urbano. “Los cuadros están pensados para que encajen con el espacio donde estarán expuestos en el Ayuntamiento, y el momento en que se los mostramos por primera vez a las familias fue muy emocionante. Este trabajo tenía una gran responsabilidad emocional”, explicó Frey.

Palabras del actual alcalde

El acto, celebrado en la Casa de Cultura, estuvo presidido por el actual alcalde, Manuel Ángel Álvarez, quien destacó la importancia de recordar a quienes le precedieron en el cargo: “Gobernar supone obsesionarse con el presente, porque hay que dar respuesta a muchos problemas y construir futuro. Pero no debemos olvidar nunca el pasado”, señaló Álvarez.

Retrato de Misael Fernández Porrón. / LNE

El regidor subrayó además “el peso de la responsabilidad” que implica el cargo y rindió tributo a sus antecesores “por haber entregado muchos años de su vida al servicio del pueblo, con generosidad y responsabilidad”.

Cuatro retratos para la memoria

Durante el acto, las familias de los homenajeados descubrieron los cuadros, en un ambiente de cercanía y emoción contenida."Estamos muy agradecidos e iniciativas como esta son importantes ya que pasamos por tiempos en los que la actividad política está muy denostada y es necesario resaltar la honradez y sacrificio de quienes dedicaron su vida a mejorar la vida de los demás", apunto Delia Losa, exdelegada del Gobierno e hija de Gustavo Losa.

"Cuando se une talento y cariño solo queda dar las gracias", apuntó David Vázquez, hijo de Aníbal. Adrián Porrón también recordó con emoción a su padre: Estamos muy agradecidos por este recuerdo". Luis María García reconoció sentirse extraño al ser el único homenajeado que sigue con vida. Recordó con cariño a sus homólogos ausentes, a los que definió como "buenos amigos", y reivindicó su trabajo: "La labor de alcalde es la más intenta, gratificantey sacrificada, ya que ejerces las 24 horas".

Las obras se colgarán de manera inmediata frente al acceso a la Alcaldía de Mieres.

Retrato de Luis María García. / LNE

De los cuatro regidores homenajeados, tres ya han fallecido.

Gustavo Losa (1991–1995) fue una persona muy vinculada a la vida social del concejo. Regentó una joyería familiar, presidió durante años el Caudal Deportivo y tuvo una larga militancia en el PSOE. Su mandato se desarrolló en un período especialmente complicado, marcado por las tensiones laborales y sociales del sector minero.

Misael Fernández Porrón (1995–2003), respetado maestro del Colegio Santiago Apóstol, fue previamente concejal de Cultura, Deportes y Festejos. Durante su mandato impulsó la creación del campus Universitario de Barredo, un proyecto clave para el desarrollo educativo de Mieres.

Luis María García (2003–2011), ingeniero técnico de minas y ex director general de Industria y Minas del Principado, lideró el municipio durante ocho años. Actualmente es presidente del Caudal Deportivo.

A los citados alcaldes socialistas les dio el relevo Aníbal Vázquez (IU) en 2011. Ejerció de alcalde hasta su fallecimiento en noviembre de 2023. Su muerte desató en el concejo un sentimiento compartido de tristeza y respeto como no se recordaba. Persona muy cercana y afable, fue minero y dirigente sindical en Comisiones Obreras en seguridad laboral.

Arte, emoción y recuerdo

El alcalde Álvarez también dedicó palabras de agradecimiento al autor de los retratos, César Frey, por su implicación y talento: “Ha dado lo mejor de sí para inmortalizar a nuestros cuatro últimos alcaldes. Su trabajo no solo embellece este homenaje, sino que forma parte del paisaje artístico de Mieres y de muchos lugares del país.”

Reatrato de Aníbal Vázquez. / LNE

El evento concluyó con un aplauso conjunto en recuerdo de los exalcaldes y una actuación musical a cargo de María Peñalver, Victoria López y Silvia García, profesoras del Conservatorio y Escuela de Música de Mieres, que pusieron el broche final a una tarde de memoria, arte y emoción.