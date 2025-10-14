Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mieres combate los botellones y las peleas: vigilancia y policías para recuperar este espacio de juego infantil

El Ayuntamiento subraya que no permitirá más comportamientos incívicos en el patio del Aniceto-Liceo: "Quien no cumpla deberá asumir las consecuencias"

Acceso al patio del grupo escolar Aniceto Sela-Liceo Mierense. | D. M.

Acceso al patio del grupo escolar Aniceto Sela-Liceo Mierense. | D. M. / David Montañés

David Montañés

Mieres del Camino

El Ayuntamiento de Mieres está decidido a erradicar los comportamientos incívicos, rayando en el vandalismo, que desde hace ya un tiempo impiden a los niños de la capital del concejo jugar fuera horario lectivo en el céntrico patio que comparten los colegios LIceo Mierense y Aniceto Sela.

"No vamos a permitir que la actitud incívica de unos pocos impida que la mayoría pueda usar los espacios públicos con tranquilidad", sostienen los portavoces del gobierno local. "Hace semanas que adoptamos una serie de medidas para reforzar la vigilancia y el control en el patio de los colegios públicos Aniceto Sela y Liceo Mierense, dimos instrucciones precisas a la empresa encargada de la apertura del patio y también activamos una línea de trabajo policial", añaden las citadas fuentes.

El patio del grupo escolar.

El patio del grupo escolar. / D. M.

El Ayuntamiento asume que las medidas ya adoptadas han resultado insuficientes ante la magnitud del problema. El gobierno anuncia que reforzará las medidas a lo largo de los próximos días, porque "no vamos a permitir que la apertura al público de este espacio, una iniciativa positiva y necesaria para generar espacios lúdicos y de juego para los niños y niñas, se vea perjudicado por la irresponsable actitud de unos pocos".

El foco del problema

El foco del problema está en un grupo de entre diez y quince adolescentes, casi todos menores de edad, que ha convertido el colegio en punto de encuentro habitual durante las tardes, coincidiendo con el horario que el patio está abierto al público para que la juventud de la ciudad pueda disfrutar de sus instalaciones deportivas. Estos chavales se dedica a organizar botellones, con frecuentes peleas y otras conductas incívicas.

Padres de otros niños y vecinos de la zona han trasladado quejas al Ayuntamiento por el problema que se ha generado en el patio del grupo escolar. Se han presentado escritos incluso en el Registro municipal. El malestar lleva latente desde hace meses, pero es ahora cuando las quejas han subido de tono. "Estos chavales se pelean entre ellos, intimidan a otros niños, fuman y beben alcohol", explican padres afectados

Noticias relacionadas y más

Asumir responsabilidades

El gobierno local quiere atajar estas nocivas conductas. "Es evidente que es un grupo muy reducido de personas el que está generando estos problemas y para ellos tenemos un mensaje muy claro: hay unas normas y son de obligado cumplimiento para todos. Así que quienes no las cumplan tendrán que asumir las consecuencias. Sabemos que hay un problema y estamos trabajando para resolverlo".

