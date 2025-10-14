"Parece que un ruido desconcertó al perro y se sintió atacado", aseguran los expertos sobre el ataque de un pitbull a una madre y su hija en Langreo

"Nunca había tenido ningún problema ni con otros perros ni con los cuidadores". Son palabras de los responsables del Albergue de animales de Langreo, donde actualmente se encuentra custodiado el perro que atacó a dos mujeres este domingo en Riaño. Se trata de una animal calificado como Perro Potencialmente Peligroso (PPP), y todo apunta a que es un cruce de las razas American Stafford y Pitbull.

Sobre lo que pudo suceder el mediodía del domingo en el distrito langreano, los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA tienen una valoración, aunque siempre sobre los testimonios recogidos sobre lo ocurrido, y sin la certeza que daría haber vivido el momento in situ. Explican que lo que pudo suceder es que el perro "cambió la mordida". Esto quiere decir que el animal se sintió amenazado, y en un momento dado, por un gesto o una voz, sintió que esa amenaza provenía de sus dueñas, lo que le hizo atacarlas.

"Parece que justo en el momento del ataque pasaba un camión con un megáfono haciendo mucho ruido, lo que pudo asustar al animal", explican los expertos. "Desconcertado, el perro seguramente se sintió atacado", apuntan, para agregar que "tuvo que haber algo que le hiciera pensar que el ataque provenía de sus dueñas".

Fue entonces cuando el perro desvió su atención de la amenaza que había sentido (la megafonía, algún ladrido de un perro cercano) y "cambió la mordida", hacia sus dueñas, que fueron sus víctimas y a las que hirió gravemente con sus mordiscos.

El animal había estado en el albergue de animales de Langreo durante algo más de dos años. En ese tiempo, según ha podido saber este diario, el can no habría presentado actitudes violentas ni contra otros perros ni contra los voluntarios y cuidadores que lo asistieron en el centro. Tampoco después del ataque se habría mostrado agresivo una vez que lograron que se calmase.

Perro adoptado

Este perro había sido adoptado hace poco tiempo por la familia de Riaño que el domingo se vio sorprendida por el ataque. Los testigos apuntan a que el perro llevaba bozal. Se trataría de un modelo de tela, que suelen ser menos resistentes, lo que hizo que el animal se deshiciese de él para luego atacar a las dos mujeres que lo paseaban. Ahora será el Ayuntamiento de Langreo el que decida el destino del animal.