El pitbull que atacó a sus dueñas en Langreo solo llevaba seis días con ellas: "No sabemos qué pasará con el perro", afirma el Ayuntamiento

El perro que este domingo dejaba gravemente heridas a sus dueñas en el distrito langreano de Riaño se adoptó "conforme a la Ley". Así lo atestiguaron este martes fuentes del Ayuntamiento de Langreo, que explicaron que, a partir de ahora, serán las autoridades policiales o judiciales las encargadas de decidir qué ocurrirá con el animal, calificado como "PPP" (Perro Potencialmente Peligroso). En este momento, el can se encuentra custodiado en el albergue municipal de animales, del que había salido hacía menos de una semana en adopción.

Fuentes del gobierno local langreano explicaron a este diario que "el perro salió del albergue con todos los permisos y licencias necesarias y fue entregado a su nuevo dueño el 6 de octubre". Además, confirmaron, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, que el animal nunca había dado signos de violencia en los más de dos años que permaneció en la perrera municipal, ni con otros perros ni con los trabajadores del centro.

Los responsables del Ayuntamiento explicaron que "nosotros actuamos conforme a la Ley, y cuando se nos requirió para recoger el perro tras el ataque, se le volvió a llevar al albergue, que es donde permanecerá hasta que recibamos nuevas instrucciones". Por último, las fuentes consultadas agregaron que "nos consta que no va a haber una denuncia por parte de las mujeres agredidas y también que hay partes de lesiones y un atestado policial, aunque no sabemos qué pasará con el perro".

Aunque no existe confirmación oficial, todo hace indicar que se abren dos vías: o bien el perro vuelve con su dueño al no mediar denuncia por el ataque, o bien las autoridades optan por el sacrificio del animal a tenor del brutal ataque que perpetró contra sus dueñas. En todo caso, por el momento el perro seguirá custodiado en la perrera de Langreo.

Suceso

Los hechos se produjeron en torno a la una de la tarde del pasado domingo en el distrito langreano de Riaño. Dos mujeres paseaban por una zona residencial con su perro, un cruce de pitbull con american staffordshire. En un momento dado, el perro se asustó debido a la megafonía del camión del repartidor de patatas, que en ese momento circulaba en el citado área. Según explicaron los testigos que vivieron el ataque, "el perro se volvió loco" en ese instante, y pese a los intentos de las dueñas por calmarlo, se lanzó a morderlas. Fueron varios los vecinos de la zona que presenciaron la "brutal" agresión.

Las dentelladas del can se sucedían contra sus dueñas. "La madre intentaba proteger a la hija y viceversa, pero no podían con el perro", explicaban vecinas que asistieron a las víctimas una vez que lograron liberarse.

Fueron varios los minutos que duró la lucha entre el animal y sus dueñas. Un vecino de un portal cercano al lugar donde las mujeres luchaban por zafarse de la agresión trató de intervenir y llegó incluso a inmovilizar al can que, sin embargo, logró escaparse y volver a agredir a las dos mujeres.

Finalmente, ambas consiguieron escapar de las dentelladas y meterse en el portal que les abrieron las vecinas. Además, una de ellas arrojó cubos de agua al perro, que incluso ya separado por la puerta del portal de sus víctimas, las seguía buscando y amedrentando con sus potentes ladridos.

Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional, de la Policía Local de Langreo y personal del abergue municipal, que fueron quienes inmovilizaron al perro. La escena, explicaban los vecinos, era dantesca, con mucha sangre sobre la acera y en el interior del portal donde se refugiaron las víctimas.