Un Seronda Fest de récord: la fiesta de la cerveza de La Foz de Morcín congrega a 3.000 visitantes

Un tiempo excelente contribuyó a que se batiese el récord de participación y de consumo de cerveza por parte de las más de tres mil personas que se acercaron el pasado sábado a la cuarta edición del Seronda Fest celebrado en Lugar de Arriba, popular barrio de La Foz de Morcín.

Ambiente del Seronda Fest celebrado el sábado en Lugar de Arriba, en La Foz de Morcín, con el Monsacro de fondo. | FERNANDO DELGADO

La cita cervecera, organizada por la Peña "El Cañu" y el Ayuntamiento de Morcín, bajo el patrocinio de "Guía Vitae", congregó a 18 elaboradores artesanos procedentes de Asturias, Galicia, Castilla y León, Navarra, País Vasco, Madrid y Bélgica. La gran novedad de esta edición fue la degustación de la cerveza local "Turullu", elaborada por "Sulutiru", de Lugar de Arriba, en colaboración con la cervecera vasca "Higer" de Hondarribia, que agotó las existencias.

El premio a la mejor cerveza artesanal recayó en "Furiae", una "Imperial Stout" de "Viva la birra" elaborada por Héctor Alcolea, quien recibió como galardón una original reproducción en madera de la fuente "El Cañu" de Lugar de Arriba, obra del morciniego David González Prieto. "Mesiu de gatu" de Barriá fue valorada en segundo lugar y "Camisa roxa", de Grisú, quedó tercera.

Los integrantes de la peña "El Cañu" confirmaron que en el festival participaron más de tres mil personas al contabilizar 2.200 jarras vendidas al precio de tres euros cada una para consumir las cervezas en los dieciocho puestos instalados debajo de los hórreos y dentro de las cuadras, garajes y soportales del popular barrio de Lugar de Arriba. El grupo musical "Cuatrolan", junto a otros conjuntos contratados por los propios cerveceros, fueron los encargados de animar la jornada.

La parte gastronómica

"El pueblo se inundó de visitantes que animaron la fiesta desde mediodía hasta las tres de la madrugada" afirmó Andrés Vallina, integrante de la peña "El Cañu". Muchos de los asistentes se desplazaron en los autobuses fletados por la organización desde Gijón, Oviedo, Pola de Siero y La Felguera.

La parte gastronómica, para satisfacer el hambre de los tres mil cerveceros, corrió a cargo de las entusiastas mujeres de Lugar de Arriba, quienes agotaron los 80 kilos de carne guisada preparada en sus afamados bocatas, además de hamburguesas, empanadas y otros bocadillos suministrados por Carnicería La Braña y Panadería La Mazorca.

El festival finalizó de madrugada con el concierto de los grupos musicales "Fata Morgana", "Skama La Rede" y "Ochobre". El Seronda Fest de Morcín se consolida como uno de los certámenes cerveceros más punteros del norte de España y en esta edición ha batido su récord de participación.