Valnalon se expande por América: una cooperativa de crédito de Honduras implanta la metodología emprendedora de la entidad de Langreo

Valnalón expande a Honduras su modelo de emprendimiento. Una delegación del país americano, formada quince representantes de la cooperativa financiera Chorotega, visita estos días Langreo para conocer la metodología que emplea la ciudad tecnológica langreana. Esta cooperativa, fundada en 1965 en Choluteca busca ofrecer servicios financieros a las clases menos favorecidas por el sistema. Hoy es una de las mayores de América Central, con cerca de 160.000 afiliados.

Dani René Herrera es asesor de la junta directiva de la cooperativa Chorotega y uno de los integrantes de la delegación desplazada a Asturias. "Somos una cooperativa de ahorro y crédito con sesenta años de trayectoria. Además de prestar servicios financieros, desde hace una década ponemos en marcha planes operativos orientados a la promoción de la cultura emprendedora entre nuestros afiliados. En el pasado era muy común brindar créditos orientados al consumo, pero no a la producción y al emprendimiento. Y para dinamizar la economía del territorio decidimos dar un giro estratégico", argumentó.

Herrera señaló que la relación con Valnalón surgió hace dos años, "cuando los conocimos a través de la Escuela Andaluza de Economía Social". "Hemos firmando un convenio de colaboración con el compromiso de que Valnalón nos haga una transferencia metodológica para conocer cómo ellos acompañan los emprendimientos. Y cómo funciona el banco de ensayos y todo el modelo de cultura emprendedora", añadió.

Técnicos

La delegación está formada por un equipo de directivos de la cooperativa y técnicos de la unidad de desarrollo económico Chorotega. "Cuenta con dinamizadores de economía social, son personal técnico que va al campo y asesora los empredimientos. Principalmente emprendimientos asociativos porque promovemos la economía social: en agricultura, la industria o los servicios turísticos. Y no solo queremos darles financiación sino ofrecerles un acompañamiento completo, con asesoramiento y asistencia técnica".

El representante de Chorotega indicó que "en Honduras Valnalón había estado hace varios años con una experiencia puntual, pero en los últimos años trabajan con nosotros. Somos los primeros, pero queremos que puedan sumarse otras cooperativas del país. Tenemos la idea de poner en marcha una plataforma con Valnalón de medición del impacto económico y social del emprendimiento", concluyó Herrera.