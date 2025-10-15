Un allerano, a la final de un concurso nacional para jóvenes talentos de la cocina

Que la Escuela de Hostelería del IES Valle de Aller está haciendo bien las cosas lo atestiguan, entre otras cosas, los buenos resultados que sus alumnos suelen conseguir en los concursos culinarios a los que se presentan por todo el país. El centro educativo allerano se ha convertido en una fábrica de talentos y de sus aulas salieron cocineros como Pablo García Llorente, que incluso llegó a ganar un certamen de la prestigiosa academia "Le Cordon Bleu".

Ahora, la joven promesa que está despuntando es Nicolás Thomson Sáiz. Este allerano, estudiante de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Dirección de Cocina, se ha colado entre los seis cocineros que disputarán la final del III Concurso Nacional de Cocina "Nuevos Talentos Mediterráneos", que tendrá lugar el 27 de octubre en Valencia. El certamen se enmarca dentro de la décima edición de "Gastrónoma", la Feria Gastronómica del Mediterráneo, que se celebrará en el recinto ferial de la capital del Turia.

Este concurso estatal llega a su tercera edición y ya en la inaugural participó otra alumna del IES Valle de Aller: Aller Brisa Lorena Nomey. Según explican los responsables de la escuela de cocina allerana, el certamen "basa su propuesta en platos que representen sostenibilidad, creatividad y técnica, con producto de kilómetro cero y de temporada".

Nicolás Thomson se batirá en duelo con otros cinco jóvenes cocineros. Cuatro de ellos jugarán en casa, ya que proceden de los IES Enguera, Gillem d'Alcalá y Llopis Mari, además de Mediterráneo Culinary Centre by Cámara, todos ellos de la provincia de Valencia. También habrá otro alumno del IES Miralbueno de Zaragoza.