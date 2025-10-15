Amigos de Mieres desentraña el misterio de Santa Cristina y proyecta la voz crítica de Joaquim Bosch
Las citas serán en la Casa de Cultura y la Librería La Llocura
La Asociación Amigos de Mieres organiza en los próximos días dos actos de interés dentro de su calendario de actividades culturales. Tendrán como protagonistas al magistrado y escritor Joaquim Bosch y al historiador y arqueólogo Iván Muñiz.
El primero de los actos será este jueves con la conferencia y presentación del último libro de Joaquim Bosch. Se celebrará en la Casa de Cultura de Mieres.
Bosch, magistrado y divulgador conocido por su compromiso con la defensa del Estado de derecho y la independencia judicial, acercará al público mierense las claves de su más reciente publicación, en la que reflexiona sobre los retos sociales y democráticos de nuestro tiempo.
Iván Muñiz presenta El misterio de Santa Cristina en La Llocura
El sábado 18 de octubre, a las 19:00 horas, la Llibrería La Llocura acogerá la presentación del libro "El misterio de Santa Cristina. Historia y arqueología de un asentamiento prerrománico", del doctor y arqueólogo Iván Muñiz.
El autor estará acompañado por Carlos Barrio, con quien conversará sobre el proceso de investigación y los hallazgos que recoge esta obra, fruto de años de estudio sobre uno de los templos más emblemáticos del prerrománico asturiano.
Un templo enigmático y una nueva mirada histórica
La iglesia de Santa Cristina de Lena ha sido considerada por los expertos un auténtico misterio, debido a la escasez de noticias históricas y documentales sobre su origen y evolución.
En este trabajo, Muñiz propone un nuevo enfoque de estudio, recurriendo a una amplia variedad de fuentes: documentos inéditos, excavaciones arqueológicas, fotografías antiguas y las aportaciones del propio paisaje y sus habitantes.
El resultado es un ensayo riguroso y a la vez accesible, que contribuye a esclarecer la historia de un enclave esencial para comprender el arte y la cultura altomedieval en Asturias.
