Amigos de Mieres desentraña el misterio de Santa Cristina y proyecta la voz crítica de Joaquim Bosch

La Asociación Amigos de Mieres organiza en los próximos días dos actos de interés dentro de su calendario de actividades culturales. Tendrán como protagonistas al magistrado y escritor Joaquim Bosch y al historiador y arqueólogo Iván Muñiz.

El primero de los actos será este jueves con la conferencia y presentación del último libro de Joaquim Bosch. Se celebrará en la Casa de Cultura de Mieres.

Bosch, magistrado y divulgador conocido por su compromiso con la defensa del Estado de derecho y la independencia judicial, acercará al público mierense las claves de su más reciente publicación, en la que reflexiona sobre los retos sociales y democráticos de nuestro tiempo.

Iván Muñiz presenta El misterio de Santa Cristina en La Llocura

El sábado 18 de octubre, a las 19:00 horas, la Llibrería La Llocura acogerá la presentación del libro "El misterio de Santa Cristina. Historia y arqueología de un asentamiento prerrománico", del doctor y arqueólogo Iván Muñiz.

El autor estará acompañado por Carlos Barrio, con quien conversará sobre el proceso de investigación y los hallazgos que recoge esta obra, fruto de años de estudio sobre uno de los templos más emblemáticos del prerrománico asturiano.

Un templo enigmático y una nueva mirada histórica

La iglesia de Santa Cristina de Lena ha sido considerada por los expertos un auténtico misterio, debido a la escasez de noticias históricas y documentales sobre su origen y evolución.

En este trabajo, Muñiz propone un nuevo enfoque de estudio, recurriendo a una amplia variedad de fuentes: documentos inéditos, excavaciones arqueológicas, fotografías antiguas y las aportaciones del propio paisaje y sus habitantes.

El resultado es un ensayo riguroso y a la vez accesible, que contribuye a esclarecer la historia de un enclave esencial para comprender el arte y la cultura altomedieval en Asturias.