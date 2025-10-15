"Autojoyeros", una comunidad de viviendas y un "wallapop" ganadero: Aller pasa revista al emprendimiento en el mundo rural

Desde empresas vinculadas a las nuevas tecnologías hasta experiencias turísticas únicas, pasando por la ganadería o el "cohousing". Cuatro modelos de actividad económica y emprendimiento en el mundo rural que este miércoles pusieron sobre la mesa otras tantas emprendedoras dentro de la jornada "Aller 2030", organizada por el Ayuntamiento y con la que busca potenciar el autoempleo y la generación de riqueza en los pueblos. "Aller está lleno de oportunidades y tenemos un enorme potencial, ahora hay que desarrollarlo", señalaba el concejal Pablo González.

Unas oportunidades que también necesitan un impulso. Porque, además de presentar sus proyectos, en el acto celebrado en las antiguas escuelas de Collanzo, en la localidad de Santibáñez de la Fuente, las cuatro mujeres que participaron en el coloquio pusieron el foco en las necesidades para poder crecer. La joyera artesana Laura de Olga, la cooperativista Lala Franco (Axuntase), la ganadera Tatiana Álvarez (Ca Mamina) y la CEO del proyecto VacaPop, Marta González (RuralPop Tech), coincidieron en la necesidad de impulsar una red de apoyo y de creación de sinergias, de forma que esta economía rural se retroalimente entre los propios empresarios.

Ponía un ejemplo Laura de Olga, que regenta un negocio en Felechosa y propone una experiencia única: realizar artesanalmente tu propia joya con su ayuda. "A mi empresa viene gente de toda España y estoy cansada de etiquetar siempre a 'Turismo Aller' o al Ayuntamiento, y ni siquiera veo un pequeño gesto de compartir las publicaciones o dar un simple 'me gusta', que son cuestiones que en materia de visibilidad nos ayudan mucho", señalaba la empresaria.

Coincidían con ella sus compañeras de mesa, a la par que también exponían la necesidad de que los trámites con la administración no se conviertan muchas veces en callejones sin salida. "Al final, cuando emprendes, y más en el mundo rural, tú lo eres todo en la empresa. Y eso conlleva también saber un poco de todo, aunque a veces hay cosas que se te escapan. Y la administración no suele estar ahí para ayudar, sino para convertirlo todo en algo más complicado", apuntaban las ponentes.

Desde el "cohousing" al wallapop ganadero

Además de las joyas que diseña y el taller que ofrece Laura de Olga, en el acto también expusieron otros proyectos emprendedores. Como el que lidera Tatiana Álvarez, que se dedica, en "Ca Mamina", a la cría de oveya xalda y gochu asturcelta, dos razas autóctonas en riesgo de extinción. "Lo que era un hobby de mi marido, tras llegarme la maternidad, se convirtió en una oportunidad para emprender", explicaba la ganadera, que además señaló que se encontró con varios cocineros asturianos que se interesaron y apostaron por el producto autóctono.

También presentó otra forma de emprendimiento Lala Franco, cooperativista de "Axuntase", el primer "cohousing" (vivienda colaborativa) intergeneracional nacido en Asturias y que se ubica en Llanera. "Hay 36 viviendas, de las que solo quedan ocho", explicó la emprendedora, que detalló que la idea es "vivir en comunidad y aunque cada uno tiene su espacio, todo se base en el compartir".

Oportunidades

Desde el mundo rural también se puede emprender en sectores como las nuevas tecnologías o el comercio electrónico. Y ese fue el ejemplo de Marta González, creadora del proyecto "VacaPop", una aplicación que permite a los ganaderos comprar o vender animales a poco más de un toque en la pantalla del móvil. Un sistema como el de la app de comprar "Wallapop", pero llevada al mundo de la ganadería. "Cuando montas una empresa, al final haces de hombre o mujer orquesta y tienes que saber un poco de todo, es la mayor dificultad en el emprendimiento", apuntaba González durante la charla.

El evento sirvió para que los responsables del gobierno de Aller presentes en el mismo, los ediles Pablo González y Daniel Lillo, recogieran el sentir de los emprendedores y las carencias que les transmitieron de cara a que el municipio desarrolle todo su potencial a la hora de generar economía en el mundo rural.