Los callos alargan la digestión en Langreo: la fiesta gastronómica de Ciaño crece hasta los cuatro días de duración

El pregón inaugural correrá a cargo de la hostelera Cristina Rey

Por la izquierda, Aida Antuña, técnica de turismo del Ayuntamiento de Langreo; Angelita Cueva, concejala de Turismo y Cultura; Marina Casero, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Langreo; y David Fernández Prada, de Gustatio .

Miguel Á. Gutiérrez

Langreo

El Ayuntamiento de Langreo acogió la presentación de las XLVI Jornadas de los Callos de Ciaño. La fiesta, que rinde homenaje a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana, se celebrará del 23 al 26 de octubre y "llega con una importante novedad: la ampliación de un día más de duración", destacó el gobierno local de Langreo, que aseguró que, "con esta decisión, el Consistorio busca favorecer una mayor participación y dinamizar la actividad hostelera y comercial del municipio, ofreciendo además un programa que aúna actividades musicales y gastronómicas".

"Habrá pocas fiestas en el entorno que lleven 46 años siendo protagonistas. Este año, vamos a incrementar un día más la fiesta porque creemos que lo merece", explicó Angelita Cuevas, en representación del Ayuntamiento de Langreo: "Estas jornadas son parte de nuestra historia, un punto de encuentro entre generaciones y un orgullo para Ciaño y para todo Langreo".

Los actos previos comenzarán el miércoles 22 de octubre, con dos citas destacadas. A las 18.00 horas, en la Casa de los Alberti, se celebrará el tradicional concurso de callos, "abierto a la participación de hosteleros de todo el concejo".

Pregón

Posteriormente, a las 19.30 horas, tendrá lugar el pregón inaugural, que este año correrá a cargo de Cristina Rey, "reconocida profesional que acaba de representar a Asturias en el Campeonato del Mundo de Callos en San Sebastián y ganadora de la primera edición del certamen 'La callada por respuesta'", indicó el gobierno local.

David Fernández Prada, de Gustatio, destacó que "Cristina es una verdadera eminencia en el mundo de los callos. Nos ofrecerá su visión sobre todos los aspectos de este plato, desde la limpieza hasta el tamaño, un debate que siempre genera conversación. Y será una pregonera que realmente aporte valor añadido al evento”.

Las inscripciones para el concurso permanecerán abiertas hasta el lunes 20 de octubre. El concurso cuenta con dos reconocimientos: a los mejores callos de Ciaño y a los mejores callos de Langreo. Paralelamente, los establecimientos hosteleros que así lo deseen servirán un menú con los callos como plato principal.

