Karaoke, potas que son tambores y (sobre todo) castañas: Blimea se prepara para su amagüestu

La Casa del Pueblo de Blimea acogerá este sábado un amagüestu con música y juegos tradicionales, organizado por el Grupu Folclóricu de Blimea. La actividad comenzará a las 12.00. A las 13:30 habrá una sesión vermú amenizada la cantante Daniela Cortina, vecina de la localidad. A las 16:30 horas se organizarán juegos.

Participará también en la jornada Vanesa Muela, cantante, multiinstrumentista y divulgadora de la música tradicional, que impartirá un taller de percusión con instrumentos de cocina, en horario de 18.00 a 20.00 horas. A las 20.30 horas, la propia Vanesa Muela ofrecerá una actuación.

Sidra

Finalizado el concierto sobre las 22.00 horas, el escenario estará abierto para todo aquel que quiera tocar, cantar o bailar. "Durante todo el tiempo que dure el amagüestu se podrá comer castañas y beber sidra dulce del duernu, aprovechando que vamos a tener un llagar para que las personas puedan vivenciar cómo se elabora la sidra dulce. También se podrá disfrutar de comida y bebida variada", indicó la organización.