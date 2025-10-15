Noche de tensión en El Entrego: gran despliegue policial en una concentración de treinta vecinos "en actitud hostil" por la presencia de okupas

Un grupo de vecinos de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, se concentró la pasada noche ante el número 8 de la calle Lope de Vega, en el barrio de El Coto, para denunciar las molestias que estaban causando unos okupas que habían accedido a una vivienda. El revuelo fue tal que las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a intervenir para evitar incidentes. Al lugar se desplazaron cuatro patrullas de la Policía Nacional de la comisaría de Langreo y San Martín del Rey Aurelio, con base en La Felguera, y dos patrullas de la Policía Local. La intención de los vecinos congregados era lograr que los okupas abandonasen la vivienda.

La comisaría de la Policía Nacional recibió una llamada a las 21.25 horas de este martes en la que se alertaba que se estaba produciendo una okupación en la vivienda. Hasta el lugar se trasladó una patrulla que identificó a tres personas, tres de los supuestos okupas, todos ellos "individuos mayores de edad", según confirmaron fuentes policiales. Ante la presencia del alrededor de 30 vecinos "en actitud hostil", se desplazaron hasta el lugar otras tres patrullas de la Policía Nacional de la comisaría de La Felguera. Finalmente, el grupo se dispersó alrededor de la una de la madrugada. La actuación policial ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial.

Los vecinos, que permanecieron en la zona durante varias horas, denuncian que los okupas han entrado en carboneras y en bajos abandonados de la zona. Además, señalan que han causado daños en mobiliario del barrio, como algunos contenedores de basura. También aseguran que han tenido problemas con el suministro de gas porque al parecer esas personas lo habrían manipulado.

Suministro de gas

Los supuestos “okupas” han entrado en el bajo del edificio, una vivienda que permanece cerrada desde hace tiempo y de la que se desconoce quién es el propietario.

Pese a las protestas vecinales, no constan denuncias de daños o delitos cometidos por estas personas. Aun así, los vecinos que se congregaron la noche de este martes ante la vivienda han anunciado que seguirán con sus protestas.