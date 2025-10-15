Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teatro escolar trilingüe en San Martín: 1.200 alumnos disfrutarán de un variado programa escénico con obras en castellano, asturiano e inglés

Cultura pone en marcha dos campañas de espectáculos para alumnos de primaria y secundaria con obras en castellano y en la lengua de Shakespeare

Presentación de la campaña de teatro para escolares en San Martín del Rey Aurelio

Presentación de la campaña de teatro para escolares en San Martín del Rey Aurelio / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Sotrondio

San Martín del Rey Aurelio pone en marcha a partir del 23 de octubre una nueva campaña de teatro escolar que este año incluye una vez más y de forma paralela, la programación de obras en inglés. Las funciones están dirigidas a alumnos todo el ciclo educativo, desde infantil a bachiller, con seis representaciones en el teatro de El Entrego. La primera de ellas será el 23 de octubre con la adaptación del clásico “Alicia en el país de las maravillas”, de “Fantastique Company”, para seguir el día 28 con la función infantil “Amanda y les castañes máxiques”, de “Ambigú Media Broadcast”.

El ciclo continuará el 5 de noviembre con el duelo “¡Shakes-Vantes! Shakespeare y Cervantes”, presentada por “Saltantes Teatro”, al que sucederá el 13 de noviembre la divertida presentación de “Manolito se va al espacio”, con “Acar Teatro del Mundo”. El 18 de noviembre le tocará el turno a “Guayominí Producciones”, que pondrá en escena la obra “Épica”, una historia del reino infinito, pensada para primero y segundo de secundaria. El cierre de la campaña tendrá lugar el 20 de noviembre, inspirada en “Romeo y Julieta” con la representación de “Julieta en verano”, de la compañía “Proyecto Julieta”.

En total, llegarán a 1.200 alumnos y alumnas.

Funciones en inglés

De manera paralela se pondrá en marcha la campaña de teatro en inglés, a cargo de la compañía “Moving on” con la función “Only Human”, destinada a alumnos de Secundaria, los días 27 y 28 de octubre, en los propios centros educativos, y la obra “Mr. Chef” para educación Primaria, el 29 y el 31 de octubre.

La concejala de Cultura de San Martín del Rey Aurelio, Cintia Ordóñez, ha presentado este martes ambas campañas acompañada de Steve Jesson, responsable de “Moving on”. Las funciones programadas en inglés, destacó la edil, “reciben año tras año un interés absoluto por parte de los centros educativos”, y con ellas “buscamos apoyar la enseñanza del inglés en las aulas desde el ámbito de la cultura y el entretenimiento”, explicó.” Moving on” es, además, una compañía inglesa afincada en el municipio, “con amplia experiencia en la enseñanza del idioma con el alumnado en sus diferentes etapas educativas”, añadió Ordóñez.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a la campaña de teatro escolar, la concejala subrayó “las excelentes compañías que están detrás de una cartelera con obras adaptadas a cada nivel educativo, con la que pretendemos fomentar la cultura y despertar el interés de los estudiantes por las artes escénicas y la literatura”, concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
  2. Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres
  3. El Cuervo' no se deja meter en la jaula: el problemático delincuente de Mieres acusado de desfalcar a dos hermanos dependientes huye para evitar la cárcel
  4. Hablan los testigos de cómo 'El Cuervo' destrozó en Mieres el apacible nido de una familia con dos discapacitados: 'Nadie hizo nada mientras les obligaban a vivir sin dignidad
  5. Parecía una película de terror, el perro se volvió loco': el relato de las vecinas que socorrieron a la madre e hija atacadas por su pitbull en Langreo
  6. Niegan una parada de transporte escolar cerca de casa a dos niñas de Langreo con un 78% de discapacidad: 'Vulneran nuestros derechos
  7. Parece que un ruido desconcertó al perro y se sintió atacado', aseguran los expertos sobre el ataque de un pitbull a una madre y su hija en Langreo
  8. De los 334 millones de pesetas repartidos en 1999 a los 130.000 euros de este domingo, la suerte regresa a esta localidad de las Cuencas: 'Es una alegría enorme

Amigos de Mieres desentraña el misterio de Santa Cristina y proyecta la voz crítica de Joaquim Bosch

Amigos de Mieres desentraña el misterio de Santa Cristina y proyecta la voz crítica de Joaquim Bosch

Teatro escolar trilingüe en San Martín: 1.200 alumnos disfrutarán de un variado programa escénico con obras en castellano, asturiano e inglés

Teatro escolar trilingüe en San Martín: 1.200 alumnos disfrutarán de un variado programa escénico con obras en castellano, asturiano e inglés

"Truco o trato", gastronomía, teatro y talleres infantiles: Laviana se conjura para pasárselo de miedo con su Samaín

"Truco o trato", gastronomía, teatro y talleres infantiles: Laviana se conjura para pasárselo de miedo con su Samaín

Noche de tensión en El Entrego: gran despliegue policial en una concentración de treinta vecinos "en actitud hostil" por la presencia de okupas

Noche de tensión en El Entrego: gran despliegue policial en una concentración de treinta vecinos "en actitud hostil" por la presencia de okupas

Karaoke, potas que son tambores y (sobre todo) castañas: Blimea se prepara para su amagüestu

Karaoke, potas que son tambores y (sobre todo) castañas: Blimea se prepara para su amagüestu

El pitbull que atacó a sus dueñas en Langreo solo llevaba seis días con ellas: "No sabemos qué pasará con el perro", afirma el Ayuntamiento

El pitbull que atacó a sus dueñas en Langreo solo llevaba seis días con ellas: "No sabemos qué pasará con el perro", afirma el Ayuntamiento

Los callos alargan la digestión en Langreo: la fiesta gastronómica de Ciaño crece hasta los cuatro días de duración

Los callos alargan la digestión en Langreo: la fiesta gastronómica de Ciaño crece hasta los cuatro días de duración

La temporada de esquí en Asturias, a la vuelta de la esquina: esta es la fecha prevista para abrir las estaciones de Pajares y Fuentes de Invierno

La temporada de esquí en Asturias, a la vuelta de la esquina: esta es la fecha prevista para abrir las estaciones de Pajares y Fuentes de Invierno
Tracking Pixel Contents