Teatro escolar trilingüe en San Martín: 1.200 alumnos disfrutarán de un variado programa escénico con obras en castellano, asturiano e inglés

San Martín del Rey Aurelio pone en marcha a partir del 23 de octubre una nueva campaña de teatro escolar que este año incluye una vez más y de forma paralela, la programación de obras en inglés. Las funciones están dirigidas a alumnos todo el ciclo educativo, desde infantil a bachiller, con seis representaciones en el teatro de El Entrego. La primera de ellas será el 23 de octubre con la adaptación del clásico “Alicia en el país de las maravillas”, de “Fantastique Company”, para seguir el día 28 con la función infantil “Amanda y les castañes máxiques”, de “Ambigú Media Broadcast”.

El ciclo continuará el 5 de noviembre con el duelo “¡Shakes-Vantes! Shakespeare y Cervantes”, presentada por “Saltantes Teatro”, al que sucederá el 13 de noviembre la divertida presentación de “Manolito se va al espacio”, con “Acar Teatro del Mundo”. El 18 de noviembre le tocará el turno a “Guayominí Producciones”, que pondrá en escena la obra “Épica”, una historia del reino infinito, pensada para primero y segundo de secundaria. El cierre de la campaña tendrá lugar el 20 de noviembre, inspirada en “Romeo y Julieta” con la representación de “Julieta en verano”, de la compañía “Proyecto Julieta”.

En total, llegarán a 1.200 alumnos y alumnas.

Funciones en inglés

De manera paralela se pondrá en marcha la campaña de teatro en inglés, a cargo de la compañía “Moving on” con la función “Only Human”, destinada a alumnos de Secundaria, los días 27 y 28 de octubre, en los propios centros educativos, y la obra “Mr. Chef” para educación Primaria, el 29 y el 31 de octubre.

La concejala de Cultura de San Martín del Rey Aurelio, Cintia Ordóñez, ha presentado este martes ambas campañas acompañada de Steve Jesson, responsable de “Moving on”. Las funciones programadas en inglés, destacó la edil, “reciben año tras año un interés absoluto por parte de los centros educativos”, y con ellas “buscamos apoyar la enseñanza del inglés en las aulas desde el ámbito de la cultura y el entretenimiento”, explicó.” Moving on” es, además, una compañía inglesa afincada en el municipio, “con amplia experiencia en la enseñanza del idioma con el alumnado en sus diferentes etapas educativas”, añadió Ordóñez.

En cuanto a la campaña de teatro escolar, la concejala subrayó “las excelentes compañías que están detrás de una cartelera con obras adaptadas a cada nivel educativo, con la que pretendemos fomentar la cultura y despertar el interés de los estudiantes por las artes escénicas y la literatura”, concluyó.