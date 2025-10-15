La temporada de esquí en Asturias, a la vuelta de la esquina: esta es la fecha prevista para abrir las estaciones de Pajares y Fuentes de Invierno

Aunque por las agradables temperaturas y el sol de los últimos días en la comarca del Caudal pudiera parecer que estamos en primavera, lo cierto es que el invierno, y con ello la temporada de esquí, está a la vuelta de la esquina. Y tanto en Asturias como en León ya están afinando las fechas en las que, si la nieve hace acto de presencia, se abrirían al público las instalaciones. Por el momento, solo la Diputación de León ha hecho oficial el calendario, si bien este diario ha podido confirmar las fechas que baraja el Gobierno del Principado para la campaña invernal.

A día de hoy, el Ejecutivo asturiano aún no ha aprobado ni publicado el decreto de precios públicos y fechas, pero todo apunta a que será el día 28 de noviembre, último viernes antes del puente de la Constitución, cuando se abra oficialmente el curso de esquí. Es la política que se lleva siguiendo durante los últimos ejercicios: tratar de inaugurar el curso antes del Puente y que además no coincida en fin de semana. De esta forma, en Asturias comenzaría a esquiarse antes que en León.

Queda conocer, eso sí, los precios para la presente temporada. El pasado año, el abono anual de adulto (el pase más caro) tuvo un precio de 298 euros y era válido tanto para Pajares como para Fuentes de Invierno. Si se sacaba en las fechas establecidas como prepago (antes del 22 de noviembre), el abono era 30 euros más barato. Todo ello unido a los diferentes pases de varios días y precios especiales para diferentes edades y colectivos, que también ofrecen descuentos respecto a los forfaits diarios.

León

Donde ya han publicado el calendario oficial de apertura de sus estaciones invernales es en la Provincia de León. San Isidro, por la que cada invierno pasan miles de asturianos, y Valle Laciana-Leitariegos estrenarán el curso el 1 de diciembre, y cerrarán la temporada el 5 de abril de 2026. En total, 126 días de nieve que tienen como objetivo "ofrecer una campaña de nieve estable, adaptada a la demanda turística y a las condiciones meteorológicas de la montaña leonesa".

La estación de esquí de San Isidro. / LNE

Explicaron desde la Diputación de León que el periodo de prepago de los abonos anuales se abrirá entre el 5 y el 17 de noviembre, ambos inclusive. Agregan las mismas fuentes que los antiguos abonados que conserven su tarjeta con chip podrán reactivar su forfait simplemente efectuando el pago en el banco, mientras que los nuevos usuarios o quienes necesiten una nueva tarjeta deberán abonar 6 euros en concepto de soporte y presentar la documentación correspondiente.

El precio publicado por la Diputación es el de los abonos prepago, que para la estación de San Isidro se irán hasta los 305 euros en el caso del de adulto, la modalidad más cara. Para Valle de Laciana-Leitariegos, se ha establecido un precio de 185 euros en la citada modalidad.