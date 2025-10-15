La tierra late en el pozo Santa Bárbara de Mieres: una instalación audiovisual muestra el vertiginoso cambio del planeta en un año

Si la fotografía nació para captar un instante, una escena concreta, lo que han hecho los artistas del colectivo británico “ScanLAB Projects” es retorcerlo hasta lograr que el ojo humano perciba el paso del tiempo. La instalación audiovisual “Pulse of the Earth”, que se puede visitar hasta el siete de enero en la sala de compresores del Pozu Santa Bárbara, en Turón (Mieres) es una fusión entre arte, ciencia y tecnología que produce en el espectador sentimientos tan opuestos como angustia y tranquilidad. La oscuridad de la sala y la enormidad de la proyección, con 140 metros cuadrados divididos en ocho enormes pantallas, aturden al visitante que ve como ante sus ojos las imágenes se suceden a un ritmo vertiginoso, el ritmo que no logra captar el ojo humano en su día a día. Los artistas han combinado un “time lapse” de 365 días con modelos 3D para captar cómo la acción de la naturaleza y el ser humano modifican el espacio a lo largo de un año. Todo eso lo han comprimido en 25 minutos y claro, la sensación es de vértigo, de ver los 525.600 minutos que componen un año en menos de media hora.

Visitantes en la esposición "Pulse of the Earth" en el Pozu Santa Bárbara / Luisma Murias / Luisma Murias

Cuando lo que se proyecta son espacios naturales, un bosque, la costa, ese paso de las estaciones, el crecimiento de las flores y las hojas de los árboles, lleva a un estado de paz, de comprensión del mundo. Pero cuando en las pantallas se ve el trajín de un desguace de coches o de una ciudad, la sensación de agobio lo ocupa todo. Y cuando en algunos momentos, apenas unos segundos, la sala se queda absolutamente a oscuras, con el fundido a negro en todas las pantallas, las de las paredes, las del suelo, las del techo, la respiración se para esperando a que vuelva la luz, la proyección, aunque lo que se vea acelere el ritmo cardiaco hasta el borde del colapso.

Cristina de Silva, del LEV, en la exposición "Pulse of the Earth" en el Pozu Santa Bárbara / Luisma Murias / Luisma Murias

Es lo que pretende “Pulse of the Earth”, provocar esa reflexión, “que el espectador se de cuenta de que cualquier pequeño gesto tiene su impacto en el entorno”, explicó Cristina de Silva, que junto a Nacho de la Vega forman el LEV (Laboratorio de electrónica visual) y son los comisarios de la exposición inaugurada este miércoles. Pero también está ese paso del tiempo que es el natural, “y en el que se ve cómo va cambiando el paisaje sin la interacción humana”.

En ese “pulso de la tierra” que ahora late en el Pozu Santa Bárbara está la sociedad actual reflejada a toda velocidad, y es una sociedad universal. Los creadores de la instalación no acudieron a la inauguración porque se encontraban en Arizona, Estados Unidos, presentando la siguiente fase del proyecto. Gran Bretaña, Arizona y Turón. Todo tiene conexión.

Los artistas fotografiaron desde todos los puntos de vista posibles durante un año espacios de Gran Bretaña, pero el espectador no sabe que la mina a cielo abierto que está viendo está en Glasgow ni que el pub no es el bar de su barrio, sino que está en Londres. Hay un bosque, hay una huerta, hay una ganadería de vacas. Podría ser perfectamente el valle de Turón.

Por la izquierda, Nacho de la Vega, Cristina de Silva y Manuel Ángel Álvarez, durante la inauguración de la instalación "Pulse of the Earth" en el Pozu Santa Bárbara / Luisma Murias / Luisma Murias

Es, en definitiva, como explicó el alcalde de Mieres., Manuel Ángel Álvarez, durante la inauguración, “una invitación a reflexionar sobre la belleza, la fragilidad y la resiliencia”, un reflejo “de los grandes cambios a los que está sometido el planeta por la fuera de la naturaleza o por la intervención humana”.

Condensar en un año el devenir del planeta es prácticamente imposible, reducirlo a 25 minutos con imágenes, tecnología y narrativa artística es una osadía y ahí radica la belleza y la fuerza de una instalación que requiere de tiempo para sentarse, adecuar el ojo y el ritmo cardiaco al pulso de la tierra.