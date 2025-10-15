Turón Deportivo: cien años de fútbol de barro, cantera de jóvenes talentos y "una pasión sin límites"
El histórico club mierense culmina los actos de su centenario con una comida y una exposición fotográfica
El valle de Turón llenó Asturias de mineros, pero también de muchos y buenos futbolistas. En ambos casos, hablamos de una vinculación centenaria con dos actividades esenciales en la identidad local: la industrial y la deportiva.
El Club Deportivo Turón culminará este fin de semana la celebración de su centenario (1925-2025) con una gran comida en un conocido restaurante del centro de la región, un acto que reunirá a más de doscientos asistentes, entre antiguos jugadores, vecinos y simpatizantes. Será el broche de oro a un año de homenajes y recuerdos que han renovado el apego local por una historia que trasciende el fútbol para adentrarse en lo cultural y lo social.
Del carbón al balón
Turón es cuna del movimiento obrero asturiano, con un papel destacado en hitos como la Revolución de Octubre de 1934. Este otoño, además de recordar aquellas turbulentas jornadas de lucha, el valle repasa también la trayectoria de su insurrecto equipo de fútbol, que en determinados momentos llegó a plantar cara a rivales mucho más poderosos.
Hace medio siglo, Turón llegó a tener más de 25.000 habitantes, con centenares de “guajes” jugando en campos embarrados. Los primeros pasos del balompié en el valle datan de 1915, con el efímero Turón Foot-ball Club, no federado pero exitoso en torneos locales. El testigo lo recogería una década más tarde el Colegio de La Salle, pieza clave en la vida social y cultural del pueblo. De la mano del Hermano Gabriel nació el Club Deportivo Turón, que disputó su primer partido el 18 de octubre de 1925.
El debut auguró el largo recorrido que tendría el proyecto. Los turoneses vencieron al Príncipe de Mieres en la inauguración del campo de La Bárzana, un templo mítico que recientemente ha sido remozado y que forma parte esencial de la historia deportiva del valle.
Entre la guerra y la reconstrucción
El auge del fútbol en Turón y Figaredo se vio truncado por la Guerra Civil, que detuvo la actividad deportiva durante varios años. En 1945, el Deportivo resurgió con vigor, conquistando el campeonato de Segunda Regional y ascendiendo a Primera.
A partir de ahí, el club vivió una etapa de consolidación, alternando ascensos y descensos, “pero siempre con un espíritu combativo, reflejo de sus gentes”, destacan los actuales dirigentes.
El gran salto: la Tercera División y los años dorados
En 1952 llegó el ansiado debut en Tercera División, categoría en la que el Turón permanecería 18 temporadas consecutivas, enfrentándose a rivales de renombre y consolidando su prestigio en el panorama deportivo asturiano.
En 1970, el club vivió su primera participación en la Copa del Rey, alcanzando la segunda ronda tras eliminar al filial de la Cultural Leonesa.
Las décadas de los setenta y ochenta fueron de montaña rusa: descensos, ascensos, sufrimiento… pero también gloria. En 1989, el Turón firmó su mejor clasificación histórica: subcampeón de Tercera División, solo por detrás del Sporting B de Abelardo, Luis Enrique y Manjarín. Aquel año empataron a puntos con el Caudal Deportivo. “Eran años de fútbol de barro, grada de cemento y pasión sin límites”, recuerdan antiguos jugadores.
El valle que dio jugadores de Primera
En Turón presumen de haber catapultado a grandes futbolistas a la élite. Desde el mítico José Carrete, olímpico en Montreal 76 y campeón europeo con el Valencia, hasta José Antonio Redondo, leyenda del Sporting de Gijón con más de 240 partidos en Primera División. También Pachín, Pablo Rodríguez, David López o Andrés de la Rosa destacaron con el balón en los pies, llevando el nombre de Turón por toda España. “Todos ellos salieron de campos humildes, de entrenamientos en La Salle o en La Bárzana, con botas remendadas y la ilusión intacta”, apuntan en el club.
Un siglo de historia y una identidad intacta
Turón cuenta hoy con apenas 4.000 habitantes, al menos seis veces menos que en los años setenta. La descarbonización golpeó duro, pero el Deportivo Turón sigue siendo un emblema del valle.
Su fusión con el Figaredo consolidó una cantera que mantiene viva la llama de la afición. “Históricamente la entidad nunca tuvo categorías inferiores, pero tras la fusión con el Figaredo trabajamos la cantera y actualmente contamos con unos 120 chavales en la base”, explica la directiva.
El campo Fernández Felgueroso sigue acogiendo tardes de fútbol en las que se hermanan generaciones. Los más veteranos recuerdan los derbis contra el Caudal o la visita del Deportivo de La Coruña, mientras los jóvenes sueñan con devolver al club a Tercera División.
Un centenario por todo lo alto
Los actos centrales del centenario comenzaron el jueves 9 de octubre con la inauguración oficial de la Exposición del Centenario, en el Ateneo de Turón. La muestra fotográfica repasa los 100 años de historia del Deportivo, desde los orígenes en La Salle hasta las grandes tardes en Tercera División. El acto incluyó una charla-coloquio con jugadores de diferentes épocas, presentada por Luis Pardo, donde se compartieron anécdotas, recuerdos y emociones.
El domingo 19 de octubre, la celebración culminará con la gran comida del centenario en el Restaurante La Campana. El menú será digno de la ocasión: aperitivo de bienvenida, sopa de marisco, lenguado relleno de frutos del mar, lechazo asado al estilo tradicional, milhojas especial de la casa y café con licores. Habrá baile y sorteo de regalos, y un autocar facilitará el traslado por solo 10 euros ida y vuelta.
El orgullo de un valle que nunca se rinde
Turón celebra su centenario con la misma pasión con la que siempre vivió el fútbol: como parte de su identidad y memoria colectiva.
