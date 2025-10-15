Vox alerta de que la temporada de esquí se retrasará en la estación de Pajares: este es el motivo que ponen sobre la mesa

El diputado de VOX en la Junta General del Principado Javier Jové ha denunciado este miércoles que la apertura de las estaciones de esquí asturianas el próximo 28 de noviembre "no se ajusta a la realidad". Según ha explicado, Valgrande-Pajares "no podrá abrir en esa fecha al haber quedado desierta la licitación del contrato de Responsabilidad Técnica de las instalaciones de transporte por cable".

"El Gobierno anuncia una apertura que, sencillamente, no puede cumplir", indicó el parlamentario, para agregar que "Pajares no podrá abrir porque la estación se queda sin responsable técnico, una figura obligatoria por Ley". "El contrato actual expira el 8 de noviembre y la Consejería licitó un nuevo servicio cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó el día 14 de octubre, sin que se haya presentado ninguna empresa", apuntó el diputado, que dejó claro el motivo por el que el concurso ha quedado desierto: "La realidad es que nadie del sector quiere hacerse cargo de este papelón. Ninguna empresa ha querido concurrir porque la gestión de la Consejería es un absoluto caos".

Responsables

Jové responsabilizó directamente a la consejera Vanessa Gutiérrez y a la directora general de Deportes, Manuela Fernández Ena, de haber llevado a la estación "a una situación límite". "Lo advertimos hace meses: el descontrol, la improvisación y la falta de planificación están hundiendo Valgrande-Pajares. Y ahora vemos las consecuencias: no hay responsable técnico, no hay gestión y no habrá apertura en la fecha anunciada", aseguró.

El diputado añadió que "si la Consejería no ofrece explicaciones inmediatas y un plan de emergencia para garantizar la apertura de la temporada, solicitará la comparecencia urgente de Vanessa Gutiérrez en la Junta General". "Anunciar algo que saben que no se va a cumplir es mentir a los asturianos. La Consejera debería dejar de hacer propaganda y empezar a gestionar con eficiencia", finalizó.

Calendario

Si bien es cierto que la Consejería de Cultura y Deportes no ha hecho oficial el calendario de apertura de las estaciones, LA NUEVA ESPAÑA avanzaba este martes las fechas que están sobre la mesa para iniciar la temporada de esquí. Las fuentes consultadas explicaron que todo apunta a que será el día 28 de noviembre, último viernes antes del puente de la Constitución, cuando se abra oficialmente el curso de esquí. Coincide la fecha con el calendario de las últimas temporadas, en el que desde la estaciones se busca inaugurar el curso invernal antes del citado puente y que además no coincida en fin de semana.

En la provincia de León, por el contrario, si tienen ya un calendario oficial para la temporada de esquí. De esta forma, San Isidro, por la que cada invierno pasan miles de asturianos, y Valle Laciana-Leitariegos estrenarán el curso el 1 de diciembre, y cerrarán la temporada el 5 de abril de 2026.