Atención mierenses: el fin del plazo para presentar alegaciones al nuevo Plan General de Ordenación está próximo a terminar
La fecha límite para realizar objeciones al documento urbanístico expira el día 22
Si quiere presentar alegaciones contra el nuevo plan urbano de Mieres, apenas le quedan días. El Ayuntamiento, a través del área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Marta Jiménez, ha informado de que el periodo de información pública del Plan General de Ordenación (PGO) finaliza el próximo 22 de octubre, fecha en la que también expira el plazo para la presentación de alegaciones a la revisión de este plan. Además, explicaron fuentes municipales, "hasta el día 22, la Oficina de Información del PGO abierta en la calle Valeriano Miranda seguirá funcionando en el horario habitual: de lunes a viernes de 10 a 14 horas y las tardes de los martes y jueves en horario de 16 a 20 horas". Se mantiene también operativo el correo electrónico para plantear consultas: oficinapgo@ayto-mieres.es.
Desde el gobierno local se indicó que "se ha puesto en marcha durante este periodo de información pública una campaña informativa con el objetivo de que toda la ciudadanía estuviera informada sobre este proceso, con reuniones sectoriales y asambleas informativas en territorios, la apertura de la oficina y el envío de información a todos los hogares del concejo, entre otras iniciativas". Las medidas se han tomado con un objetivo claro: "explicar el Plan con luz y taquígrafos y que cualquier persona pueda acceder a la información, realizar consultas o presentar alegaciones".
Relevancia
La aprobación inicial de la revisión del PGO es para el Ayuntamiento de Mieres "un paso importante en su apuesta por un urbanismo moderno y sostenible". Fuentes municipales señalaron que "el documento plantea un futuro que pasa por crecer hacia dentro y por regenerar antes de expandir, promoviendo la rehabilitación de vivienda, la regeneración urbana, movilizando suelo disponible para la construcción de 400 nuevas viviendas a precio asequible y desbloqueando Oñón, Requejo y La Villa".
Además, también se incluyen otros ejes importantes "como la accesibilidad, la apuesta por la actividad empleo para generar empleo y la protección de la actividad industrial". "Nuestros objetivos son ganar población, garantizar calidad de vida y generar empleo y este Plan General es un paso importante en esta dirección", señaló Marta Jiménez.
